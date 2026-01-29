Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry

Le Mali et la Guinée renforcent leur coopération en matière de transport et de transit. Selon les conclusions du Conseil des ministres malien du 28 janvier, Bamako bénéficiera désormais d’un accès privilégié au port de Conakry, comprenant des espaces portuaires dédiés et des facilités douanières pour ses marchandises.



Cette avancée s’inscrit dans le cadre d’accords bilatéraux portant sur le transit maritime et routier entre les deux pays. Il s’agira d’améliorer l’acheminement des flux commerciaux maliens et réduire la dépendance du pays enclavé vis-à-vis d’un corridor unique.



La coopération entre Bamako et Conakry se concrétise par des échanges d’infrastructures. La Guinée a déjà mis à disposition du Mali un terrain de 20 hectares à Kankan, où seront installés des entrepôts maliens destinés au stockage et au transit des marchandises.



En retour, le Mali cède gratuitement à la Guinée une parcelle de 10 hectares à Tomodo-Koumacra, dans la commune de Benkadi, au sud-ouest du territoire. Ce site accueillera des infrastructures logistiques et de transport pour les besoins guinéens.



Aujourd’hui, l’essentiel du commerce extérieur malien transite par le port d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Si ce corridor reste prépondérant, le développement de l’axe guinéen répond à une nécessité stratégique : multiplier les options d’accès à la mer pour limiter les risques liés aux tensions régionales, aux blocages administratifs ou aux défaillances infrastructurelles.



Cette diversification offre également aux opérateurs économiques maliens une plus grande flexibilité dans le choix de leurs itinéraires commerciaux, avec à la clé des gains potentiels en termes de coûts et de délais.