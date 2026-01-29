Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin »

« Peuple du Sénégal, ma famille, votre solidarité depuis l’annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour dont vous me témoignez chaque jour », a écrit l’ancien international sénégalais.







Toutefois, conscient de l’élan de générosité suscité par sa situation, Pape Bouna Thiaw a tenu à préciser sa position : « je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin. »

