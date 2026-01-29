Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin »


Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin »

Le Coach des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a publié un message sur ses réseaux sociaux pour remercier ses compatriotes de leur soutien suite à l’annonce de sanctions le visant, tout en les appelant à la prudence.

 

« Peuple du Sénégal, ma famille, votre solidarité depuis l’annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour dont vous me témoignez chaque jour », a écrit l’ancien international sénégalais. 

 

Toutefois, conscient de l’élan de générosité suscité par sa situation, Pape Bouna Thiaw a tenu à préciser sa position : « je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin. »

 


Jeudi 29 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry - 29/01/2026

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes - 29/01/2026

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien - 29/01/2026

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques - 29/01/2026

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement - 29/01/2026

Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil

Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil - 29/01/2026

Accusations de viols contre Kabirou Mbodje : Huit plaintes maintiennent l’homme d’affaires en détention

Accusations de viols contre Kabirou Mbodje : Huit plaintes maintiennent l’homme d’affaires en détention - 29/01/2026

La ministre Khady Diene Gaye écarte toute structure parallèle à la FSF: « Ce n’est pas pertinent… »

La ministre Khady Diene Gaye écarte toute structure parallèle à la FSF: « Ce n’est pas pertinent… » - 29/01/2026

Porokhane : Serigne Bass Abdou Khadr rappelle la dimension spirituelle et historique du Magal de Sokhna Diarra Bousso

Porokhane : Serigne Bass Abdou Khadr rappelle la dimension spirituelle et historique du Magal de Sokhna Diarra Bousso - 29/01/2026

Budget CAN 2025 : Le Sénégal a engagé 5 milliards pour la CAN 2025, son budget le plus bas depuis 2021 ( Khady Diene Gaye)

Budget CAN 2025 : Le Sénégal a engagé 5 milliards pour la CAN 2025, son budget le plus bas depuis 2021 ( Khady Diene Gaye) - 29/01/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " il est important de rappeler ce qui s'est passé en 2004. Pour des questions politiques, l'organisation a été retirée à Thiès"( Ousmane Diop) - 29/01/2026

Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses

Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses - 29/01/2026

Dérives verbales : Le Mouvement national Diomaye président s’indigne des propos tenus envers Serigne Moustapha Sy Al Amine et sermonne les acteurs politiques

Dérives verbales : Le Mouvement national Diomaye président s’indigne des propos tenus envers Serigne Moustapha Sy Al Amine et sermonne les acteurs politiques - 29/01/2026

ÉCOLE SÉNÉGALAISE : QUAND L’ÉTAT MANQUE À SA PAROLE, LES ENSEIGNANTS SE DRESSENT

ÉCOLE SÉNÉGALAISE : QUAND L’ÉTAT MANQUE À SA PAROLE, LES ENSEIGNANTS SE DRESSENT - 29/01/2026

Fass Barigo (Kaolack): Une collision entre deux véhicules fait 1 mort et 5 blessés

Fass Barigo (Kaolack): Une collision entre deux véhicules fait 1 mort et 5 blessés - 29/01/2026

Armée : le Général Mbaye Cissé intronisé à l’International Hall of Fame de l’US Army

Armée : le Général Mbaye Cissé intronisé à l’International Hall of Fame de l’US Army - 29/01/2026

11 millions envolés, une voiture et une seconde épouse : un neveu face à son oncle devant la justice pour Abus de confiance à Mbour

11 millions envolés, une voiture et une seconde épouse : un neveu face à son oncle devant la justice pour Abus de confiance à Mbour - 29/01/2026

Le président Bassirou Diomaye Faye annonce une tournée à Tambacounda et Kédougou du 5 au 9 février

Le président Bassirou Diomaye Faye annonce une tournée à Tambacounda et Kédougou du 5 au 9 février - 29/01/2026

Célébration du 04 avril à Thiès- Le mouvement

Célébration du 04 avril à Thiès- Le mouvement " Thiès d'abord" salue la décision présidentielle: " ce choix hautement symbolique honore Thiès..." - 29/01/2026

Licenciements jugés abusifs : le Fongip condamné à verser plus de 35 millions à deux ex-employés

Licenciements jugés abusifs : le Fongip condamné à verser plus de 35 millions à deux ex-employés - 29/01/2026

Panique en plein direct à Bignona : une radio communautaire saccagée par un homme se disant ancien militaire

Panique en plein direct à Bignona : une radio communautaire saccagée par un homme se disant ancien militaire - 29/01/2026

Trafic maritime vers l’Espagne : la Dnlt frappe un réseau bien rodé à Ziguinchor…quatre suspects face au Pôle judiciaire financier

Trafic maritime vers l’Espagne : la Dnlt frappe un réseau bien rodé à Ziguinchor…quatre suspects face au Pôle judiciaire financier - 29/01/2026

Colère des jakartamen- Saint-Louis : les jakartamen bloquent le pont Faidherbe

Colère des jakartamen- Saint-Louis : les jakartamen bloquent le pont Faidherbe - 29/01/2026

Délocalisation de la célébration du 4 avril à Thiès : La coordination départementale Mimi 2024 - Thiès salue la décision du PR

Délocalisation de la célébration du 4 avril à Thiès : La coordination départementale Mimi 2024 - Thiès salue la décision du PR - 29/01/2026

Avortement clandestin et fœtus disparu à Gadaye : un couple au cœur d’une affaire glaçante

Avortement clandestin et fœtus disparu à Gadaye : un couple au cœur d’une affaire glaçante - 29/01/2026

Double meurtre de Dabala et Gano : le sort de Nabou Lèye suspendu au verdict de la Chambre d’accusation Aujourd’hui

Double meurtre de Dabala et Gano : le sort de Nabou Lèye suspendu au verdict de la Chambre d’accusation Aujourd’hui - 29/01/2026

Magal de Porokhane: La communauté Mouride célèbre Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du Mouridisme

Magal de Porokhane: La communauté Mouride célèbre Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du Mouridisme - 29/01/2026

Don de Sang 2026-IBS : quand la solidarité bat au rythme de l’engagement collectif

Don de Sang 2026-IBS : quand la solidarité bat au rythme de l’engagement collectif - 29/01/2026

Finalement, Sonko nous fatigue avec la même chanson. ( Par Abdou Mbow , Député)

Finalement, Sonko nous fatigue avec la même chanson. ( Par Abdou Mbow , Député) - 29/01/2026

Interception d’une Pirogue clandestine : un réseau sénégalo guinéen démantelé après l’accostage à Mbour

Interception d’une Pirogue clandestine : un réseau sénégalo guinéen démantelé après l’accostage à Mbour - 29/01/2026

RSS Syndication