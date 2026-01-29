Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin »

Le Coach des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a publié un message sur ses réseaux sociaux pour remercier ses compatriotes de leur soutien suite à l’annonce de sanctions le visant, tout en les appelant à la prudence.
« Peuple du Sénégal, ma famille, votre solidarité depuis l’annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour dont vous me témoignez chaque jour », a écrit l’ancien international sénégalais.
Toutefois, conscient de l’élan de générosité suscité par sa situation, Pape Bouna Thiaw a tenu à préciser sa position : « je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin. »
