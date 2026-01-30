Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois

Le temps judiciaire semble s’être figé pour les supporters sénégalais arrêtés au Maroc depuis la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Selon Libération, leur calvaire se prolonge, leur procès ayant été renvoyé pour la troisième fois consécutive devant le tribunal de Rabat. Une situation vécue par leurs proches et leurs soutiens comme une véritable prise d’otages judiciaire.







D’après Libération, l’audience prévue cette semaine n’a finalement pas eu lieu en raison de la grève des avocats marocains, motif officiellement avancé pour justifier ce nouveau report. Les prévenus devront désormais patienter jusqu’au 4 février prochain pour comparaître à nouveau devant la juridiction marocaine.











Des accusations fermement contestées









Arrêtés à l’issue de la finale de la CAN, ces supporters sénégalais contestent formellement l’ensemble des faits qui leur sont reprochés. Ils sont poursuivis pour hooliganisme, mais aussi pour violences sur les forces de l’ordre, des accusations que la défense juge infondées.







Toujours selon Libération, plusieurs éléments visuels versés dans le débat public fragilisent la version de l’accusation. Des images largement diffusées montreraient clairement l’un des mis en cause recevoir un coup porté par un citoyen marocain, lequel se serait ensuite emparé d’une chaise pour le frapper. Des séquences qui alimentent les soupçons d’un traitement partial du dossier.











Silence judiciaire sur la liberté provisoire









Autre point de crispation majeur : la question de la liberté provisoire sous garantie. Libération révèle que, jusqu’à présent, le tribunal de Rabat n’a rendu aucune décision formelle concernant la demande introduite par la défense des supporters sénégalais.







Ces derniers ont été interpellés en même temps qu’un citoyen français, initialement — et à tort — présenté comme un Algérien. Une confusion qui, selon les avocats, illustre les zones d’ombre entourant cette procédure judiciaire à rallonge.











Une affaire suivie avec inquiétude au Sénégal









Au Sénégal, l’affaire est suivie avec une attention grandissante. Pour de nombreux observateurs, ce dossier dépasse désormais le simple cadre judiciaire pour devenir une question diplomatique et humaine, mettant en jeu les droits de ressortissants sénégalais à l’étranger.







En attendant l’audience du 4 février, les supporters restent détenus, suspendus à une justice qui tarde à trancher.

