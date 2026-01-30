Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République

C’est une affaire aux allures de roman noir judiciaire qui s’est invitée, ce mardi, devant la barre du tribunal. Selon L’Observateur, Aly Cissé, commerçant âgé de 56 ans, a comparu pour des faits de trafic massif de documents administratifs, révélant l’existence d’un réseau de falsification d’une ampleur rare, aux ramifications internationales.







Arrêté à Tivaouane-Peulh, le prévenu semblait mener une vie ordinaire. Pourtant, derrière cette façade discrète se cachait une véritable officine clandestine de contrefaçon, spécialisée dans les faux passeports, cachets diplomatiques et documents administratifs sensibles. Le 7 août 2025, l’étau judiciaire se resserre : mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, escroquerie et faux en écritures publiques authentiques, rapporte L’Observateur.

