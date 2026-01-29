Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement

Malgré l’euphorie des célébrations sportives liées au sacre des Lions, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) tire la sonnette d’alarme sur la situation politique au Sénégal.







Dans un communiqué signé ce jeudi, le FDR dénonce la continuation du harcèlement judiciaire des opposants politiques. Parmi les personnalités visées figurent Lansana Kanté, responsable régional Tamba de Taxawu Senegaal, l’honorable député Farba Ngom, le ministre Pape Malick Ndour, ainsi que de nombreux autres compatriotes « jetés en prison dans l’arbitraire le plus complet dans le seul but de satisfaire aux excentricités d’un mégalomane ».







Le FDR dresse un tableau sombre de la gouvernance actuelle en dénonçant les difficultés récurrentes des compatriotes et leurs luttes quotidiennes « dans un environnement principalement marqué par l’autisme d’un Gouvernement incompétent et plus que jamais manifestement incapable de résoudre les problèmes existentiels des populations ». Le FDR accuse également le Premier Ministre de mener des « attaques répétées et honteuses » contre les institutions, notamment contre la Justice, en s’appuyant sur des éléments étrangers.







Réaffirmant sa solidarité avec tous les détenus politiques, le FDR lance un appel aux Sénégalaises et Sénégalais pour « une mobilisation sans faille contre cette répression illégale qui ne peut que conduire notre pays dans une voie sans issue ». Le parti exige la libération immédiate des personnes indûment arrêtées et le respect des libertés démocratiques.

