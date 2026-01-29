La ministre Khady Diene Gaye écarte toute structure parallèle à la FSF: « Ce n’est pas pertinent… »

La ministre des Sports Khady Diene Gaye a clairement écarté ce jeudi l’idée de créer une structure parallèle à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Suite à une interpellation à ce sujet, elle a indiqué que le rôle central de cette dernière dans la gestion du football national est bien défini.







Lors de la conférence de presse du gouvernement, la ministre a rappelé le cadre institutionnel qui régit le football sénégalais. « La Confédération africaine de football (CAF) sanctionne, mais c’est la Fédération Sénégalaise de Football qui est son interlocuteur », a-t-elle précisé sans oublier de souligner la chaîne de responsabilité établie.







Khady Diene Gaye a insisté sur le statut particulier de la FSF en tant que délégataire des missions de service public de l’État en matière de football. Cette délégation confère à la fédération une légitimité et des prérogatives qu’aucune autre structure ne saurait supplanter.







La ministre a également mis en garde contre toute velléité de créer des structures concurrentes. « Il faut rappeler que la fédération est dans une mission différente des activités politiques de l’État. Il n’y a pas lieu de mettre en place une autre structure parallèle pour sauvegarder les intérêts du football sénégalais. Ce n’est pas pertinent », a-t-elle martelé.







Une position claire de la patronne du sport au Sénégal qui vise à dissiper toute ambiguïté sur la gouvernance du football national et qui réaffirme le principe d’unicité de la fédération comme seul organe habilité à gérer le football sénégalais.

