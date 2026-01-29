Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes



Pour que ce manifeste soit lu et impacte sur la vie de notre parti, je voudrai faire trois propositions :

Élaborer une plateforme virtuelle pour enregistrer les adhésions individuelles des militants et sympathisants ;

convoquer des CA dans les différentes communes partantes pour vulgariser le contenu exceptionnel du manifeste et faire adhérer le maximum de camarades et sympathisants.

Après avoir obtenu une masse critique d'adhésions, ces initiateurs du manifeste aurons un outil crédible pour organiser un congrès avec des décisions fortes pour donner corps au parti que nous voulons



Cheikh Ba ( Saint-Louis)

Le débat autour de la réorganisation du Parti Socialiste (PS) continue de s'enflammer chez l'opinion publique et au sein même du parti. Cette situation,n'a pas laissé indifférent monsieur Hamade Ndiaye fondateur de Vision Socialiste par ailleurs chargé des questions universitaires dans le département de Mbour. De passage dans la ville tricentenaire ( Saint Louis), il n'a pas manqué de se prononcer sur le sujet à travers un manifeste qui nous a été présenté dont voici le contenu.MANIFESTE « Dundal PS », Faire revivre le parti SocialisteJ adhère parfaitement à ce manifeste pour trois raisons essentielles :D'abord, sur le diagnostic sans complaisance de la situation du parti (absence dans le débat public, aucune élection gagnée, plus d'activités de mobilisation des militants, pas de leader charismatique et de bonne santé à la tête du parti). Incontestablement, tout militant sérieux au PS se retrouve dans ce diagnostic, c'est ça la réalité actuelle du parti.Ensuite, ses perspectives d'espoir proposées dans le manifeste avec un parti qui mobilise, un parti qui se renforce et un parti qui rassemble. C'est ce parti que nous rêvons, c'est ce parti que nous voulons.Enfin, le courage et le mérite des camarades initiateurs de ce manifeste en particulier le camarade Serigne Mbaye Thiam qui a le profil de leader que le PS cherche actuellement, par sa compétence et son parcours. Qu'ils restent zen et focus, ils ont le soutien de la majorité de la base des militantes, militants et sympathisants du PS.