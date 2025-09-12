Un rapporteur de l'ONU exhorte la Mauritanie à améliorer la protection des personnes migrantes


Un rapporteur de l'ONU exhorte la Mauritanie à améliorer la protection des personnes migrantes
Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'Homme des migrants a exhorté vendredi les autorités mauritaniennes à "mieux aligner les pratiques dans le pays sur les normes internationales en matière de droits humains" concernant les personnes migrantes, au terme d'une visite dans ce pays.

La Mauritanie, pays majoritairement désertique d'Afrique de l'Ouest, situé sur la côte atlantique, est devenu ces dernières années un point de départ pour de nombreux personnes migrantes venues de tout le continent, qui tentent désespérément de rejoindre l'Europe clandestinement par la mer en quête d'une vie meilleure.

Au terme d'une visite de 10 jours dans le pays, le rapporteur a exhorté les autorités "à renforcer la mise en oeuvre de ses engagements juridiques en matière de protection des migrants et à mieux aligner les pratiques dans le pays sur les normes internationales en matière de droits humains", selon un communiqué de l'ONU.

Cette mission avait pour objectif d'évaluer "les lois, politiques et pratiques actuelles du pays" et "leur impact sur les droits humains des migrants".

"Au cours de ma visite, j'ai entendu des témoignages faisant état de cas d'arrestations arbitraires, de détentions prolongées dans des conditions difficiles et d'expulsions collectives sans évaluation individuelle ni accès à une assistance juridique", déclare Gehad Madi dans ce communiqué.

Le rapporteur se dit également "préoccupé par la situation des femmes et des enfants migrants, qui sont particulièrement exposés aux risques de violence, de séparation familiale et de vulnérabilité accrue."

A propos d'allégations de pratiques discriminatoires et de comportement répréhensible de la part de certains agents de sécurité, l'expert "exhorte les autorités mauritaniennes à mener des enquêtes sur ces incidents et à prendre des mesures préventives".

Dans le même temps, M. Madi salue "la volonté politique manifestée par les autorités de répondre à ces questions" et félicite le gouvernement mauritanien "d'avoir relevé les défis liés à la migration, notamment en adoptant des lois contre la traite et le trafic de migrants".

Dans un rapport publié en août, l'ONG Human Rights Watch (HRW) a accusé les autorités mauritaniennes d'avoir commis de "graves violations des droits humains" à l'encontre de migrants et de demandeurs d'asile entre 2020 et début 2025.

En début d'année, une vaste campagne d'expulsions de migrants avait suscité de vives critiques en Afrique de l'Ouest.

Des milliers de migrants ont perdu la vie ces dernières années en tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations souvent surchargées. Sur la seule année 2024, l'ONG espagnole Caminando Fronteras a établi un bilan de 10.457 personnes mortes ou disparues en mer.

Les Canaries constituent la principale porte d'entrée des migrants en Espagne, malgré l'extrême dangerosité de cette route maritime depuis la côte nord-ouest de l'Afrique.
Vendredi 12 Septembre 2025
Dakaractu



