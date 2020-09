Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée Bissau : « J’ai failli mourir du covid » (Médiapart)

Dans un article consacré à une visite que l’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a rendu au président Bissau-Guinéen lors d’un séjour en France, en mai dernier, Mediapart a fait une révélation de taille.



Selon le média d’investigation français, Umaro Sissoco Embalo leur a confié qu’il a failli être emporté par la maladie à coronavirus.



« J’avais le covid, qui a failli me tuer. Quand j’étais malade, s’ils n’étaient pas passés me voir, j’aurais été fâché », a-il confié à nos confrères.



Embalo déclinait ainsi l’objet de la visite de l’ancien homme de confiance du président français, en compagnie de Ludovic Chacker, membre de l’état-major particulier de l’Elysée. Jusqu’à cet aveu fait à Médiapart, Umaro Sissoco Embalo n’avait jamais fait état de sa contamination au coronavirus.



Tout au plus, le président bissau-guinéen avait affirmé sur les réseaux sociaux avoir été testé négatif. Son Premier ministre, Nuno Gomes Nabiam, avait quant à lui été testé positif. Guéri, le chef du gouvernement a déclaré avoir vaincu le coronavirus en prenant une tisane locale composée de gingembre, de citron et d’ail.