UMS : Le ministre de la Justice rend hommage au président sortant, Ousmane Chimère Diouf

Le ministre de la justice Ousmane Diagne a rendu un vibrant hommage à Ousmane Chimère Diouf, président sortant de l’Union des Magistrats du Sénégal. Une marque de reconnaissance selon le garde des sceaux qui s’explique par les efforts du prédécesseur de Cheikh Ba à la tête de l’association. Mais également pour la résilience dont il a fait preuve tout au long de son mandat marqué par des péripéties notamment la Covid-19, mais également ces dernières années qui n’ont pas été un long fleuve tranquille pour les magistrats. Le ministre Ousmane Diagne s’exprimait ce matin à l’occasion de l’Assemble Générale ordinaire de l’Ums qu’il a lui-même présidé et dont il a ouvert les travaux.

