Thiès- 146 milliards de contribution de la région au titre de l'exercice fiscal 2024: Cajust appelle à la prise en compte des besoins spécifiques des communautés...


Ce mercredi 13 mai 2026, le réseau de Citoyens Actifs pour la Justice Sociale( Cajust) a initié à Thiès la journée de la transparence, avec notamment au menu la présentation du Rapport de l'ITIE 2024 et une table-ronde sur la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal.
 
À cette occasion, il a été évoqué la contribution de la région de Thiès au titre de l'exercice fiscal 2024. Ainsi, sur un total 455 milliards de contribution globale du secteur extractif au Sénégal, la part de la région de Thiès est estimée à 146 milliards de Fcfa. 
 
Ainsi, après avoir salué cette avancée dans ce secteur en matière de transparence et de redevabilité, Cajust a plaidé pour les communautés. " Le Sénégal est un pays riche en ressources minières, mais également un pays producteur de pétrole et de gaz. Donc, Il est essentiel que les citoyens aient la bonne information. Et dans ce cadre, la transparence au delà même de la redevabilité, doit prendre en compte les préoccupations des communautés surtout les communautés qui sont impactées par l'exploitation des ressources naturelles", a souligné Marième Soda Mbacké, la directrice Éxécutive de Cajust.
 
Poursuivant, elle a  ajouté. " la rencontre vise à réunir les acteurs de l'exploitation des ressources naturelles c'est-à-dire l'État, les entreprises minières, mais également les communautés, autour des enjeux de la gouvernance des ressources naturelles", 
 
Selon elle toujours, " il est important que les recettes tirées de l'exploitation des ressources naturelles prennent en comptent les besoins spécifiques des communautés et quand on parle de besoins spécifiques, on parle d'investissements sociaux qui sont importants, on parle d'infrastructures, on parle d'emplois, de formation, etc. 
 
À rappeler que la cérémonie a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang...
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Mercredi 13 Mai 2026
Moussa Fall



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