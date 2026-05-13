Drame à Warang : une jeune fille de 13 ans retrouvée morte dans un bâtiment en chantier

Un drame bouleversant s’est produit à Warang (Mbour), plus précisément dans le quartier Cité Khady, où une adolescente de 13 ans a été retrouvée morte dans des circonstances tragiques.



Selon les premières informations livrées par nos confrères de Libération, la victime, identifiée sous le nom de Marie Diouf, avait quitté son domicile lundi, peu avant 14 heures, après avoir été envoyée à la boutique du quartier. Depuis son départ, elle n’avait plus donné signe de vie, plongeant sa famille et ses proches dans l’inquiétude.



C’est finalement mardi que son corps sans vie a été découvert dans un bâtiment en chantier de la localité, provoquant une vive émotion au sein de la population.



Informée des faits, la gendarmerie a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire et déterminer les circonstances exactes de ce drame.

