Thiaroye : l'escroc Modou S., la terreur des commerçants, enfin arrêté

Les éléments de la police de Thiaroye ont mis fin aux agissements présumés d’un individu présenté comme un redoutable escroc ciblant des commerçants de plusieurs marchés de la banlieue dakaroise.



Identifié sous le nom de Modou S., l’homme, âgé d’une trentaine d’années et domicilié à Thiaroye, est accusé d’avoir mis en place un système bien rodé consistant à proposer à des commerçants d’importants stocks de marchandises à des prix défiant toute concurrence. Après avoir obtenu des acomptes conséquents, il coupait tout contact avec ses victimes.



Selon le journal l'OBS, le suspect avait notamment approché des commerçants en février dernier en affirmant disposer d’un important stock de sacs vides destinés au conditionnement de l’oignon. Séduits par les prix proposés, plusieurs commerçants auraient accepté de verser des acomptes.



L’une des victimes, identifiée sous le nom de Ndiaga S., aurait ainsi déboursé 1,250 million de francs CFA pour une commande estimée à 2,5 millions de francs CFA. Le suspect lui aurait ensuite donné rendez-vous dans un entrepôt situé vers Tivaouane-Diacksao, près de Thiaroye, avant de disparaître après lui avoir remis une enveloppe contenant uniquement un passeport au nom d’El Hadji Amidou Ndiaye.



Après cette première affaire, d’autres commerçants, notamment Khadim D. et Ibrahima N., auraient été victimes du même stratagème portant sur des stocks d’oignons, des maillots ou encore des pommes de terre. Le montant total du préjudice est estimé à près de 1,750 million de francs CFA.



Alertée par une nouvelle victime, la police de Thiaroye a finalement tendu un piège au présumé escroc. Un dispositif de surveillance a été mis en place avant son interpellation.



Arrêté puis conduit dans les locaux du commissariat, Modou S. aurait fait face à plusieurs de ses victimes venues le reconnaître. Il a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.

