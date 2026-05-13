Emmanuel Macron solde ses comptes avec les régimes militaires au Sahel : « Nous avons été payés en retour par de l’ingratitude »


Emmanuel Macron solde ses comptes avec les régimes militaires au Sahel : « Nous avons été payés en retour par de l’ingratitude »

En marge du Sommet Africa Forward de Nairobi, Emmanuel Macron a accordé une interview dans laquelle il est revenu, avec une franchise inhabituelle, sur dix ans d’engagement militaire français au Sahel, les erreurs commises et la refondation en cours de la relation sécuritaire entre Paris et le continent africain.

 

Le président français a commencé par rendre hommage au peuple malien, qu’il dit ne pas confondre avec ses dirigeants. « Je pense d’abord au peuple malien et à ce qu’il subit depuis tant d’années », a-t-il déclaré, avant de souligner la responsabilité des « putschistes » de 2020-2021, qui ont selon lui délibérément substitué à la lutte contre le terrorisme une alliance avec des milices russes ayant « préféré leur propre sécurité » à la protection des populations. L’intervention française de 2013, rappelle-t-il, avait été décidée par François Hollande à la demande expresse du président Keïta pour éviter la partition du Mali face à la progression des groupes armés par le nord. Plusieurs dizaines de soldats français sont morts au Sahel. « Je pense à eux et à leurs familles », a-t-il dit sobrement.

 

Sur les erreurs françaises, Macron s’est montré plus autocritique qu’à l’accoutumée. Il reconnaît que le G5 Sahel, lancé en 2017 autour du triptyque sécurité-développement-politique, n’a pas été mis en œuvre avec suffisamment d’exigence. La France aurait dû, selon lui, pousser beaucoup plus tôt les dirigeants sahéliens à prendre en main l’administration civile et les projets de développement sur les territoires reconquis. Faute de quoi, la présence militaire française a fini par ressembler à une garantie sécuritaire offerte sans contrepartie. « Nous aurions dû avoir ce dialogue exigeant plus tôt, et peut-être repenser notre présence militaire plus tôt », admet-il.

 

La rupture avec le Mali reste néanmoins un point douloureux. Macron juge que les autorités de transition n’ont pas pris la bonne décision en demandant le départ des forces françaises, et il ne mâche pas ses mots sur l’attitude qui a accompagné ce départ. « On a été payés en retour par de l’ingratitude et de nombreuses fausses informations », dit-il, précisant que cette ingratitude vaut aussi, à ses yeux, envers les soldats tchadiens et guinéens tombés aux côtés des Français au Mali. Mais c’est sur la transformation engagée depuis quatre ans que le chef de l’État insiste le plus longuement. La France a, selon lui, entièrement refondé sa relation sécuritaire avec le continent : fermeture de bases, réduction des effectifs, passage à des formats strictement conjoints avec les forces nationales africaines, rebaptisation des installations avec des noms locaux. L’héritage des décennies passées a été remis à plat, à la manière de ce qui a été entrepris sur la question monétaire. « Ce n’est pas parce qu’une base militaire française existe depuis toujours qu’elle doit continuer d’exister », tranche Macron. Le principe désormais affiché est celui d’un partenariat défini par les besoins exprimés par les États africains eux-mêmes, non par des intérêts français préexistants.

 

Le président français réfute par ailleurs toute idée de retrait général du continent. Abandonner des pays qui font face au terrorisme ou à la piraterie au nom d’une posture de non-ingérence serait, selon lui, une forme de mépris. Il cite en exemple les partenariats en cours avec le Ghana, le Bénin et les pays du golfe de Guinée contre la piraterie ou encore les coopérations avec l’Égypte en matière de formation et d’équipement. « L’Afrique ne doit pas être traitée différemment des autres continents », affirme-t-il, ajoutant que la France attend en retour le même respect qu’elle accorde à ses autres partenaires dans le monde.

Autres articles
Mercredi 13 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Citations clés du président Xi Jinping sur les relations sino-américaines

Citations clés du président Xi Jinping sur les relations sino-américaines - 13/05/2026

Flintlock 2026 : les forces d’élite sénégalaises remportent la première place des « Flintlympics »

Flintlock 2026 : les forces d’élite sénégalaises remportent la première place des « Flintlympics » - 13/05/2026

Chambre criminelle de Thiès : 10 ans de prison requis contre Modou Samb pour viol, pédophilie...l'affaire mise en délibéré.

Chambre criminelle de Thiès : 10 ans de prison requis contre Modou Samb pour viol, pédophilie...l'affaire mise en délibéré. - 13/05/2026

Thiaroye : l'escroc Modou S., la terreur des commerçants, enfin arrêté

Thiaroye : l'escroc Modou S., la terreur des commerçants, enfin arrêté - 13/05/2026

Trafic de documents d’état civil : la DNLT de Saint-Louis démantèle une nouvelle filière

Trafic de documents d’état civil : la DNLT de Saint-Louis démantèle une nouvelle filière - 13/05/2026

Drame à Warang : une jeune fille de 13 ans retrouvée morte dans un bâtiment en chantier

Drame à Warang : une jeune fille de 13 ans retrouvée morte dans un bâtiment en chantier - 13/05/2026

Franc CFA : Emmanuel Macron affirme avoir levé tous les verrous et attend désormais que les dirigeants africains franchissent le pas

Franc CFA : Emmanuel Macron affirme avoir levé tous les verrous et attend désormais que les dirigeants africains franchissent le pas - 13/05/2026

Sibassor : Les populations sans eau depuis 48h, crient leur soif

Sibassor : Les populations sans eau depuis 48h, crient leur soif - 13/05/2026

Grand Magal 2026 – Vers la dernière ligne droite avec la tenue d’un CDD le 13 mai pour finaliser les préparatifs

Grand Magal 2026 – Vers la dernière ligne droite avec la tenue d’un CDD le 13 mai pour finaliser les préparatifs - 13/05/2026

LE TRAITÉ SUR LES EAUX DE L'INDUS ( Dr. Pradeep Kumar SAXENA)

LE TRAITÉ SUR LES EAUX DE L'INDUS ( Dr. Pradeep Kumar SAXENA) - 13/05/2026

[ Contribution] Un an après l'opération Sindoor : la détermination de l’Inde face au terrorisme ( Son Exellence Mr. Dinkar Asthana )

[ Contribution] Un an après l'opération Sindoor : la détermination de l’Inde face au terrorisme ( Son Exellence Mr. Dinkar Asthana ) - 13/05/2026

Menaces, voies de fait, complicité : L'ex-directeur général de la Santé publique reconnu coupable

Menaces, voies de fait, complicité : L'ex-directeur général de la Santé publique reconnu coupable - 13/05/2026

Liban : 13 morts dans des frappes israéliennes dans le Sud (ministère de la Santé)

Liban : 13 morts dans des frappes israéliennes dans le Sud (ministère de la Santé) - 12/05/2026

FMI et Sénégal : Ndongo Samba Sylla accuse le Fonds d’aggraver « la crise qu’il prétend résoudre »

FMI et Sénégal : Ndongo Samba Sylla accuse le Fonds d’aggraver « la crise qu’il prétend résoudre » - 12/05/2026

Sommet Africa Forward :Le PR Bassirou Diomaye plaide pour une alliance entre écologie et développement

Sommet Africa Forward :Le PR Bassirou Diomaye plaide pour une alliance entre écologie et développement - 12/05/2026

Droits des filles et des femmes : Le Sénégal, la Guinée Bissau et la Gambie unissent leurs forces pour l’abandon des mutilations génitales féminines…

Droits des filles et des femmes : Le Sénégal, la Guinée Bissau et la Gambie unissent leurs forces pour l’abandon des mutilations génitales féminines… - 12/05/2026

Thiès / Journée nationale de promotion du civisme et de l'esprit de défense et de sécurité :

Thiès / Journée nationale de promotion du civisme et de l'esprit de défense et de sécurité : "Le civisme s'incarne au quotidien" (Birame Diop, ministre) - 12/05/2026

Tabaski sous tension à Kébémer : une caisse de 4 millions disparaît, les femmes de Keur Diarga crient au détournement

Tabaski sous tension à Kébémer : une caisse de 4 millions disparaît, les femmes de Keur Diarga crient au détournement - 12/05/2026

Code électoral : Abdou Mbow dynamite l’Assemblée et évoque une «pièce de théâtre» au sommet de l’État

Code électoral : Abdou Mbow dynamite l’Assemblée et évoque une «pièce de théâtre» au sommet de l’État - 12/05/2026

Bœufs, chameaux et moutons et autres présents : Farba Ngom croule sous une vague spectaculaire de soutiens après sa caravane à Matam

Bœufs, chameaux et moutons et autres présents : Farba Ngom croule sous une vague spectaculaire de soutiens après sa caravane à Matam - 12/05/2026

Coalition Diomaye Président : Aminata Touré, superviseure Générale répond à ses détracteurs, aprés le meeting de Mbour

Coalition Diomaye Président : Aminata Touré, superviseure Générale répond à ses détracteurs, aprés le meeting de Mbour - 12/05/2026

Touba : la police de Ndamatou interpelle un individu pour chantage, extorsion de fonds et diffusion de contenus intimes

Touba : la police de Ndamatou interpelle un individu pour chantage, extorsion de fonds et diffusion de contenus intimes - 12/05/2026

Un nouveau bilan de santé très attendu pour Donald Trump

Un nouveau bilan de santé très attendu pour Donald Trump - 12/05/2026

Afrique du Sud: le président Ramaphosa s’adresse à la nation face au risque d’une éventuelle destitution

Afrique du Sud: le président Ramaphosa s’adresse à la nation face au risque d’une éventuelle destitution - 12/05/2026

Sommet Africa Forward à Nairobi: une deuxième journée plus politique

Sommet Africa Forward à Nairobi: une deuxième journée plus politique - 12/05/2026

CCJS / Abdou Mbow charge la ministre Khady Diène Gaye à l’assemblée : « Vous l’avez politisé et vous avez été battus partout au Sénégal »

CCJS / Abdou Mbow charge la ministre Khady Diène Gaye à l’assemblée : « Vous l’avez politisé et vous avez été battus partout au Sénégal » - 12/05/2026

Protection sociale : L’IPRES et de la CSS étendent leur couverture aux travailleurs de l’informel

Protection sociale : L’IPRES et de la CSS étendent leur couverture aux travailleurs de l’informel - 11/05/2026

France-Afrique:

France-Afrique: " le franc CFA n’est plus un tabou, mais la souveraineté monétaire reste à construire"( Boubacar Ly) - 11/05/2026

Fatick : Remous dans la coalition « Diomaye Président »… Mamadou Biguine Gueye claque la porte et expose les profondes fissures internes..

Fatick : Remous dans la coalition « Diomaye Président »… Mamadou Biguine Gueye claque la porte et expose les profondes fissures internes.. - 11/05/2026

Mali: plus d'une dizaine de compagnies de transport routier suspendent leurs liaisons vers Bamako

Mali: plus d'une dizaine de compagnies de transport routier suspendent leurs liaisons vers Bamako - 11/05/2026

RSS Syndication