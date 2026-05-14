Maintien du prix du pain à 150 Fcfa - La FNBS tape du poing sur la table : "Ce gouvernement n'est pas du tout sérieux!" (Joseph Diab, porte-parole)

Lors de leur face-à-face avec la presse, les présidents des associations de boulangers affiliées à la fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), ont exprimé leurs préoccupations relativement au maintien du prix du pain à 150 Fcfa, ce qui est contraire à toutes les promesses qui leur avaient été faites notamment en terme d'accompagnement.

"Cela fait 2 ans qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements, qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ce gouvernement n'est pas du tout sérieux parce que tous les signaux de ce pays sont rouges. Ça clignote le rouge. Je pense que depuis 2019, ce pain devait coûter 200 Fcfa. Ils nous ont bloqué et ils continuent à nous bloquer. Ils nous ont promis ciel et terre comme ils l'ont fait à tout le monde, mais jusqu’à présent il n'y a aucun secteur qui marche dans ce pays", a déclaré Joseph Diab, porte-parole de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal.

Avant d'enfoncer le clou en versant dans la menace : "Le pain est social, trois jours sans pain la République va trembler. Nous ne sommes pas des poltrons, nous avons créé nos sociétés pour la bonne marche de ce pays". Et de conclure : "C'est un devoir pour nous, mais eux aussi ils doivent s'acquitter de leurs devoirs en respectant notamment leurs engagements", a-t-il conclu...