Grand Magal 2026 – Vers la dernière ligne droite avec la tenue d’un CDD le 13 mai pour finaliser les préparatifs

À moins de 03 mois du Grand Magal de Touba, prévu début août 2026 (18 Safar 1448 H), le préfet du département de Mbacké présidera une réunion cruciale du Comité Départemental de Développement (CDD), mercredi 13 mai à 11 heures, à la mairie de Touba. Cette rencontre, qui fait suite au Comité Local de Développement (CLD) du 15 avril dernier, vise à accélérer la coordination des services publics et privés face aux défis logistiques d’un événement rassemblant plus de 6,5 millions de fidèles.



Les discussions porteront , selon Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké GAaïndé Fatma , président de la commission Culture et Communication du Grand Magal, sur sept secteurs stratégiques : approvisionnement en eau, assainissement, électricité, sécurité, santé, hygiène et communication. Il s’agira d’évaluer l’avancement des dispositifs arrêtés, d’identifier les obstacles persistants et de renforcer la coopération entre les acteurs territoriaux.



Par ailleurs, sur instruction du président du Comité d’Organisation, également porte-parole du Khalife Général des Mourides, Serigne Cheikh Mouhamadou Bachir Abdou Khadre Mbacké, une délégation conduite par son coordonnateur, Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma, participera activement aux travaux. La réunion intervient alors que Touba se prépare à accueillir l’un des plus grands rassemblements religieux mondiaux, sous l’égide du Khalife Général, Serigne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké.