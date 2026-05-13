Flintlock 2026 : les forces d’élite sénégalaises remportent la première place des « Flintlympics »

Les Forces spéciales marines du Sénégal se sont illustrées lors de l’exercice militaire Flintlock 2026 en remportant la première place des « Flintlympics », une compétition organisée en marge de cet important rendez-vous des forces spéciales africaines et partenaires internationaux.



Flintlock 2026, principal exercice d’opérations spéciales du Commandement des États-Unis pour l’Afrique, est organisé cette année par la Côte d’Ivoire et la Libye.



Selon l’Ambassade des États-Unis au Sénégal, les participants se sont affrontés dans le cadre d’une compétition amicale baptisée « Flintlympics », destinée à tester leurs compétences opérationnelles, renforcer l’esprit d’équipe et mettre en valeur leurs capacités tactiques.



Les Forces spéciales marines sénégalaises ont dominé la compétition en remportant trois des six épreuves au programme, décrochant ainsi la victoire finale au classement général.



L’ambassade américaine a salué une performance qui, selon elle, reflète « la formation d’élite, le professionnalisme et l’excellence opérationnelle des forces d’opérations spéciales du Sénégal ».



Toujours selon la représentation diplomatique américaine, ces capacités font du Sénégal « un partenaire essentiel pour relever les défis de sécurité régionaux » affectant les deux pays.

