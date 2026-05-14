Menaces terroristes sur le corridor Dakar-Bamako : Le président du Conseil des chargeurs maliens sollicite une suspension de frais de détention des conteneurs

Face à la recrudescence des attaques terroristes sur plusieurs axes routiers maliens, le Conseil malien des chargeurs (CMC) a engagé des discussions avec ses partenaires sénégalais afin de limiter les conséquences humaines et économiques sur le corridor Dakar-Bamako.
En effet,le transport routier est fortement perturbé ces dernières semaines à la suite des attaques terroristes enregistrées dans plusieurs localités du Mali. Selon les informations relayées par le site Malijet.com, des camions de marchandises ainsi que des bus de transport de voyageurs ont été incendiés, causant des pertes en vies humaines et affectant gravement la chaîne d’approvisionnement du pays.
Dans ce contexte, le président du Conseil malien des chargeurs, Bakissima Sylla, a adressé le 7 mai 2026 une correspondance à la présidente du Syndicat des armateurs de conteneurs du Sénégal (SACS), renseigne nos confrères de Malijet.
Dans sa lettre, il souligne que la situation sécuritaire a fortement affecté la fluidité des opérations terrestres entre le Port autonome de Dakar et le Mali.
« Dans le souci de préserver les vies humaines et de sécuriser le matériel face aux menaces, il était impérieux d’immobiliser les conteneurs en lieux sûrs », explique-t-il.
Le responsable malien invite ainsi le Syndicat des armateurs de conteneurs du Sénégal à considérer cette situation comme un cas de force majeure afin d’envisager une suspension des frais de détention appliqués aux conteneurs concernés.
Bakissima Sylla demande également la mise en place de mesures exceptionnelles et temporaires destinées à atténuer l’impact des retards sur les marchandises maliennes transitant par le Sénégal.
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