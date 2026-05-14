Menaces terroristes sur le corridor Dakar-Bamako : Le président du Conseil des chargeurs maliens sollicite une suspension de frais de détention des conteneurs

Dans ce contexte, le président du Conseil malien des chargeurs, Bakissima Sylla, a adressé le 7 mai 2026 une correspondance à la présidente du Syndicat des armateurs de conteneurs du Sénégal (SACS), renseigne nos confrères de Malijet.



Dans sa lettre, il souligne que la situation sécuritaire a fortement affecté la fluidité des opérations terrestres entre le Port autonome de Dakar et le Mali.



« Dans le souci de préserver les vies humaines et de sécuriser le matériel face aux menaces, il était impérieux d’immobiliser les conteneurs en lieux sûrs », explique-t-il.



Le responsable malien invite ainsi le Syndicat des armateurs de conteneurs du Sénégal à considérer cette situation comme un cas de force majeure afin d’envisager une suspension des frais de détention appliqués aux conteneurs concernés.



Bakissima Sylla demande également la mise en place de mesures exceptionnelles et temporaires destinées à atténuer l’impact des retards sur les marchandises maliennes transitant par le Sénégal.

