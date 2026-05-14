Sandiara à la conquête du monde : Aliou Gning porte l’ambition internationale de la commune jusqu’à Malte


Sandiara à la conquête du monde : Aliou Gning porte l’ambition internationale de la commune jusqu’à Malte
La commune de Sandiara franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’ouverture internationale. Son maire, Aliou Gning, séjourne actuellement à Malte où il prend part à l’Assemblée générale de l'Association européenne pour la Démocratie Locale, prévue du 11 au 15 mai 2026.
 
Une mission à haute portée diplomatique et économique pour cette collectivité territoriale devenue, au fil des années, l’un des symboles les plus visibles du développement local au Sénégal.
 
Dans un contexte où les collectivités africaines cherchent à attirer davantage de partenaires et d’investissements, la participation de Sandiara à cette rencontre internationale apparaît comme un signal fort : celui d’une commune qui refuse de rester en marge des grandes dynamiques mondiales.
 
À travers cette présence remarquée à Malte, le maire Aliou Gning entend vendre l’image d’une commune moderne, ambitieuse et tournée vers l’avenir. Gouvernance locale, participation citoyenne, coopération décentralisée, innovation territoriale et développement durable figurent parmi les grands axes des échanges qui réunissent élus locaux, institutions et partenaires venus de plusieurs pays.
Mais derrière cette mission internationale, c’est surtout la volonté de positionner Sandiara comme une référence territoriale qui se dessine.
Avec sa Zone Économique Spéciale (ZES), ses projets industriels, ses infrastructures et son attractivité croissante, Sandiara tente aujourd’hui de s’imposer comme un modèle de transformation économique locale au Sénégal. Une ambition que le maire veut désormais inscrire dans une dimension internationale, en multipliant les partenariats stratégiques et les échanges d’expériences avec d’autres collectivités du monde.
 
Cette mission à Malte constitue également une vitrine pour exposer les potentialités économiques, sociales et industrielles de la commune devant plusieurs décideurs et partenaires au développement.
 
À l’heure où de nombreuses collectivités peinent encore à trouver leur voie, Sandiara semble vouloir accélérer sa mutation et afficher clairement ses ambitions : devenir une commune attractive, compétitive et connectée aux réseaux internationaux de coopération.
Par cette participation à l’Assemblée générale de l’ALDA, Aliou Gning envoie un message politique fort : celui d’une gouvernance locale qui veut anticiper les défis de demain et placer les populations au cœur du développement territorial.
 
Entre diplomatie locale, recherche de partenariats et promotion économique, Sandiara continue ainsi de tracer son chemin… avec l’ambition assumée de jouer désormais dans la cour des grandes collectivités africaines ouvertes sur le monde.
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Jeudi 14 Mai 2026
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