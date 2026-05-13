Trafic de documents d’état civil : la DNLT de Saint-Louis démantèle une nouvelle filière

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Saint-Louis a mis au jour une nouvelle affaire présumée de trafic de documents administratifs et de faux en écriture publique.



D'aprés Liberation, l’enquête a été déclenchée à la suite d’un contrôle effectué par le commissariat spécial de Rosso sur une femme identifiée comme Fatoumata Binta Diallo, en provenance de Mauritanie.



Lors des vérifications, cette dernière était en possession d’une carte nationale d’identité sénégalaise sur laquelle il était mentionné qu’elle était née le 20 avril 2000 à Pita, en Guinée.



Face aux enquêteurs, Fatoumata Binta Diallo aurait reconnu que son mari, un ressortissant sénégalais du nom d’Ibrahima Ba, tailleur de profession, lui aurait transmis un extrait de naissance alors qu’elle se trouvait en Mauritanie. Grâce à ce document, elle aurait pu entamer une procédure d’enrôlement afin d’obtenir une pièce d’identité sénégalaise.



Toujours selon les éléments de l’enquête, Ibrahima Ba aurait affirmé avoir acheté l’extrait de naissance auprès d’un intermédiaire pour la somme de 50 000 francs CFA. Le document porterait l’en-tête du centre principal d’état civil de Diouloulou.



L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier toutes les personnes impliquées dans cette présumée filière de faux documents administratifs. Selon les mêmes sources, un agent de mairie de Diouloulou ferait également l’objet de recherches dans le cadre de cette affaire.

