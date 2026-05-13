Chambre criminelle de Thiès : 10 ans de prison requis contre Modou Samb pour viol, pédophilie...l'affaire mise en délibéré.

Modou Samb a été attrait aujourd'hui à la barre de la chambre criminelle de Thiès pour viol, pédophilie et détournement de mineure, sur une fillette de 8 ans.

Répondant aux faits qui lui sont reprochés remontant au 3 juin 2024, M. Samb a catégoriquement nié les accusations qui sont portées sur sa personne, en convoyant un antécédent avec la famille de la partie civile.

Devant la barre, la victime qui s'est présentée au tribunal avec sa mère, a fait savoir au juge que le viol a eu lieu deux fois et que le monsieur l'invitait dans une des chambres de sa maison avant de passer à l'acte. "Je venais souvent dans cette maison pour jouer avec les autres enfants. Un jour, M. Samb m'a demandé de venir dans la chambre de Astou Mbaye pour entretenir des relations sexuelles avec moi. Lorsque ma mère est venue à la maison pour me chercher, nous étions tous les deux dans la chambre, alors il m'a menacé en me demandant de ne pas crier et c'est par la suite qu'il m'a caressée au niveau de ma poitrine et a introduit son sexe dans le mien. Dans un premier temps, j'ai senti des douleurs et un liquide rouge est sorti de mon appareil génital", a déclaré Nd. Thiam.