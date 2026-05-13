Sibassor : Les populations sans eau depuis 48h, crient leur soif

Les populations de la commune de Sibassor dans le département de Kaolack souffrent le martyre depuis plus de 48 heures. En effet, l'eau ne coule plus des robinets depuis lundi dernier, provoquant ainsi une situation intenable.

Selon certaines réactions recueillies par Dakaractu Kaolack, les populations vivent un véritable calvaire et ne savent plus à quel saint se vouer. ''Certains quartiers sont totalement privés d'eau, obligeant les habitants à acheter le bidon de 20 litres à 400 FCFA. Cette situation est anormale et inadmissible'', renseigne un habitant sous le couvert de l'anonymat.

Face à cette pénurie d'eau qui perdure, ''nous alertons les autorités sur cette situation extrêmement difficile, particulièrement à quelques jours de la Tabaski'', ajoute Ndèye Thiam.

Badiane Ngom, conseiller municipal, regrette cette situation et alerte. ''Si la situation n’est pas réglée, nous allons essayer de la régler par nous-mêmes parce que cette pénurie ne peut pas perdurer. Les populations ont soif''.

Selon nos interlocuteurs, jusqu'à présent, aucune explication n'a été donnée concernant cette pénurie d'eau qui est devenue très fréquente dans la commune de Sibassor et ses environs.