Citations clés du président Xi Jinping sur les relations sino-américaines


Citations clés du président Xi Jinping sur les relations sino-américaines
« La Chine et les États-Unis devraient être partenaires et amis. C'est ce que l'histoire nous a enseigné et ce que la réalité exige. » Le président chinois Xi Jinping a souligné à maintes reprises que le développement stable des relations sino-américaines sert les intérêts fondamentaux des peuples des deux pays, et que ces derniers doivent maintenir la communication afin de renforcer la compréhension mutuelle. Voici quelques-unes de ses citations clés à cet égard.
 





Mercredi 13 Mai 2026
CGTN



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