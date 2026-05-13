Citations clés du président Xi Jinping sur les relations sino-américaines

« La Chine et les États-Unis devraient être partenaires et amis. C'est ce que l'histoire nous a enseigné et ce que la réalité exige. » Le président chinois Xi Jinping a souligné à maintes reprises que le développement stable des relations sino-américaines sert les intérêts fondamentaux des peuples des deux pays, et que ces derniers doivent maintenir la communication afin de renforcer la compréhension mutuelle. Voici quelques-unes de ses citations clés à cet égard.

