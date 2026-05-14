Xi Jinping tend la main à Trump: “La Chine et les États-Unis devraient être des partenaires, pas des rivaux”

Les points de friction ne manquent pas, toutefois: obstacles à l’accès au marché chinois, approvisionnements en terres rares ou en semi-conducteurs, Taïwan, auxquels est venue s’ajouter fin février la guerre en Iran.







“Nous devons nous entraider”

“La coopération profite aux deux parties, tandis que la confrontation nuit aux deux. Nous devons être des partenaires, pas des rivaux. Nous devons nous entraider pour réussir et prospérer ensemble, traçant ainsi une nouvelle voie, celle de la bonne entente entre grandes puissances en cette nouvelle ère”, a indiqué M. Xi à M. Trump, ajoutant que le monde était “à la croisée des chemins”.

De son côté, le président américain a promis jeudi à son homologue un “avenir fabuleux” entre les États-Unis et la Chine. “C’est un honneur d’être à vos côtés. C’est un honneur d’être votre ami, et les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais”, a déclaré M. Trump. “Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux”, a-t-il renchéri.







Dossier iranien

Washington espère notamment pouvoir compter sur Pékin pour sortir de l’ornière iranienne, le stratégique détroit d’Ormuz étant toujours bloqué par Téhéran. “Nous espérons convaincre (la Chine) de jouer un rôle plus actif afin d’inciter l’Iran à renoncer à ce qu’il fait et tente de faire actuellement dans le golfe Persique”, avait déclaré un peu plus tôt, à bord de l’avion présidentiel Air Force One, le secrétaire d’État américain Marco Rubio en route vers l’Empire du Milieu.

Donald Trump a dit qu’il aurait “une longue conversation” avec Xi Jinping sur le dossier iranien.



La Chine est un partenaire stratégique et économique primordial de l’Iran, puisqu’elle est le principal pays importateur de son pétrole. Selon des experts, elle est si dépendante des échanges internationaux, qu’elle a des raisons de s’inquiéter du contrecoup sur son économie d’un conflit qui se prolongerait.



L’avertissement de Xi prévient sur Taïwan

Le président Xi Jinping a prévenu jeudi son homologue américain Donald Trump que la Chine et les Etats-Unis pourraient entrer en “conflit” si Washington gérait mal la question de Taïwan, a rapporté la télévision d’Etat. La Chine considère Taïwan comme l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à “unifier” avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle plaide pour une prise de contrôle pacifique mais n’exclut pas le recours à la force.



Les Etats-Unis entretiennent des relations diplomatiques avec Pékin mais pas avec Taipei. Ils sont toutefois le principal pourvoyeur d’armes de l’île, ce qui indispose les autorités chinoises, qui y voient une atteinte à la souveraineté nationale. “La question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est bien traitée, les relations entre les deux pays (Chine et Etats-Unis) pourront rester globalement stables. Si elle est mal traitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit”, a déclaré M. Xi, selon la télévision CCTV.



Le président chinois a employé un mot en mandarin ne signifiant pas nécessairement conflit militaire, mais pouvant aussi faire référence à une vive opposition ou à une confrontation diplomatique et politique. “L’indépendantisme taïwanais est incompatible avec la paix dans le détroit de Taïwan”, qui sépare l’île de la Chine continentale, a souligné Xi Jinping devant Donald Trump.

