UGB : La reprise des enseignements reportée jusqu’au Jeudi 09 octobre 2025

La reprise des enseignements qui avait été fixée pour ce mercredi 1er octobre 2025 à l’Université Gaston Berger de Saint -Louis a été reportée jusqu’au jeudi 09 octobre 2025.

Ceci, pour finaliser « la mise en place des dispositions nécessaires de lutte pour rompre la chaîne de transmission de l’épidémie de Fièvre de la Vallée du RIFT(FVR) détectée dans la région de Saint-Louis », renseigne la note d’information du rectorat.