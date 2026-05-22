Décès de Père Amadou Ciré Sall à l’age de 102ans : la famille Sall d’Orkadiéré en deuil…le député-maire Abdou Karim Sall rend hommage à son oncle

La communauté d’Orkadiéré est frappée par une triste nouvelle. Père Amadou Ciré Sall, présenté comme le frère cadet du père du député-maire Abdou Karim Sall, est décédé ce vendredi 22 mai 2026 à l’âge de 102 ans.



L’annonce a été faite par Abdou Karim Sall à travers une publication empreinte d’émotion et de recueillement. Dans son message, il rend hommage au défunt qu’il décrit comme le dernier fils encore en vie de Mamoudou Bocar Sall. Une disparition qui marque une grande perte pour la famille Sall ainsi que pour ses proches.



Le député-maire souligne également le parcours spirituel du disparu, qu’il présente comme un grand disciple de Seydina Cheikh (RTA). Selon lui, Père Amadou Ciré Sall rejoint désormais son Seigneur ainsi que les membres de sa famille déjà disparus.



En cette douloureuse circonstance, les prières et pensées accompagnent la famille éplorée. Qu’Allah, le Tout-Puissant, lui accorde Son pardon et l’accueille dans Son vaste Paradis.