Ebola: plus de 200 morts en RDC, dix pays africains à risque


Ebola: plus de 200 morts en RDC, dix pays africains à risque
L'épidémie de maladie Ebola a causé 204 décès sur 867 cas suspects en République démocratique du Congo (RDC), selon un dernier bilan du ministère de la Santé publié samedi, les autorités sanitaires mettant en garde contre un risque de propagation dans dix pays africains.

Un précédent bilan de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) faisait état vendredi en RDC de 177 décès probablement liés à Ebola sur 750 cas suspects.

La RDC a déclaré le 15 mai une épidémie de maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo, contre lequel il n'existe aujourd'hui ni vaccin, ni traitement spécifique, et qui présente un taux de létalité allant jusqu'à 50%. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale.

Ebola a tué plus de 15.000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années avec une mortalité fluctuant entre 25% et 90%, selon l'OMS. L'épidémie la plus meurtrière en RDC, vaste pays d'Afrique centrale comptant plus de 100 millions d'habitants, avait fait près de 2.300 morts pour 3.500 malades entre 2018 et 2020.

La maladie provoque une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse et reste redoutable, malgré de récents vaccins et traitements efficaces uniquement contre le virus Zaïre, à l'origine de la plupart des épidémies recensées par le passé.

L'Ouganda, frontalier de la RDC, a confirmé samedi trois nouveaux cas, portant le total à cinq dont un décès.

En RDC, peu de tests en laboratoire ont été menés à ce stade, le foyer de l'épidémie se trouvant dans une zone reculée difficilement accessible et en proie à des groupes armés. Le nombre de décès officiellement confirmés monte à dix et le nombre de cas confirmés à 91, précise le ministère de la Santé.

- Epidémie "fulgurante" -

"Nous avons dix pays à risque" d'être touchés par l'épidémie, a alerté samedi Jean Kaseya, patron de l'Africa CDC, l'Agence sanitaire de l'Union africaine, lors d'une conférence de presse dans la capitale ougandaise Kampala.

Il s'agit du Soudan du Sud, du Rwanda, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Éthiopie, du Congo-Brazzaville, du Burundi, de l'Angola, de la Centrafrique et de la Zambie.

L'épidémie, qui pourrait durer plus de deux mois, présente toutefois un risque faible au niveau mondial, selon l'OMS.

En RDC, le virus est déjà présent dans trois provinces. Partie de l'Ituri (nord-est), région aurifère connaissant d'intenses mouvements de population liés à l'activité minière, l'épidémie s'est rapidement propagée dans les régions voisines du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par le Rwanda, contrôle de vastes pans de territoire.

"La mobilité et l'insécurité" facilitent la propagation de l'épidémie, a souligné M. Kaseya.

Des dizaines de tonnes de matériel ont été envoyées et des équipes de l'OMS déployées, mais dans le foyer de l'épidémie, la riposte tarde à s'organiser. Mal desservie par les routes et déchirée par des violences, l'Ituri est l'une des provinces les plus troublées de la RDC. Sa population est estimée à plus de 8 millions d'habitants parmi lesquels plus d'un million de déplacés entassés dans des camps.

Par ailleurs, la méfiance d'une partie de la population est à l'origine d'incidents.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une tente fournie par Médecins sans frontières à un hôpital local a été incendiée. L'installation était vide et aucun blessé n'a été signalé, a souligné l'ONG.

Jeudi, une brève émeute a éclaté dans un autre hôpital de la région. Des jeunes réclamant le corps d'un patient décédé ont pénétré dans l'enceinte et brûlé deux tentes d'isolement, selon un responsable hospitalier.

Les veillées mortuaires sont interdites dans plusieurs provinces touchées et les rassemblements publics limités. La circulation sur certains axes routiers est également réduite aux déplacements essentiels.

Samedi, les autorités congolaises ont annoncé suspendre les vols vers et depuis Bunia, capitale provinciale de l'Ituri.

Le Rwanda voisin a interdit depuis vendredi les ressortissants étrangers passés en sol congolais d'entrer sur son territoire et imposé une quarantaine aux Rwandais en provenance de la RDC.

Les États-Unis ont renforcé les contrôles sanitaires aux frontières pour les voyageurs aériens en provenance des pays africains touchés.

Cette épidémie d'Ebola, la 17e en RDC, survient au moment où les ONG sont confrontées à une baisse générale des aides internationales, en particulier des États-Unis, qui se sont retirés de l'OMS.
Autres articles
Samedi 23 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
138e Pèlerinage de Popenguine: Revivez le depart des marcheurs de la Paroisse des Martyrs de l'Ouganda

138e Pèlerinage de Popenguine: Revivez le depart des marcheurs de la Paroisse des Martyrs de l'Ouganda - 24/05/2026

Le chef du FBI confirme des tirs près de la Maison Blanche

Le chef du FBI confirme des tirs près de la Maison Blanche - 23/05/2026

Côte d'Ivoire: au moins quatre morts dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan

Côte d'Ivoire: au moins quatre morts dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan - 23/05/2026

Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été

Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été "largement négocié, sous réserve d'être finalisé" - 23/05/2026

Pèlerinage marial de Popenguine : “L’État ne donne aucun fonds à la mairie”, le maire Mamadou Mansour Thiandoum brise le silence...

Pèlerinage marial de Popenguine : “L’État ne donne aucun fonds à la mairie”, le maire Mamadou Mansour Thiandoum brise le silence... - 23/05/2026

Libération des supporters Sénégalais au Maroc : la Coalition Diomaye Président salue la diplomatie de Diomaye Faye

Libération des supporters Sénégalais au Maroc : la Coalition Diomaye Président salue la diplomatie de Diomaye Faye - 23/05/2026

Concertations nationales : Antoine Félix Abdoulaye Diome évoque des « échanges approfondis » avec Diomaye sur les questions sécuritaires

Concertations nationales : Antoine Félix Abdoulaye Diome évoque des « échanges approfondis » avec Diomaye sur les questions sécuritaires - 23/05/2026

Démissions annoncées sur les réseaux sociaux : Le COMEX de Pastef recadre ses militants et appelle au respect des procédures

Démissions annoncées sur les réseaux sociaux : Le COMEX de Pastef recadre ses militants et appelle au respect des procédures - 23/05/2026

Alerte Confidentiel : l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome reçu par le président Diomaye Faye

Alerte Confidentiel : l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome reçu par le président Diomaye Faye - 23/05/2026

Linguère : un adolescent arrêté après une tentative présumée d’agression sur une fillette de 11 ans

Linguère : un adolescent arrêté après une tentative présumée d’agression sur une fillette de 11 ans - 23/05/2026

« Le chasseur de Facebook » arrêté : Adama Mbodj dans la tourmente après des accusations de harcèlement sexuel sur des hommes

« Le chasseur de Facebook » arrêté : Adama Mbodj dans la tourmente après des accusations de harcèlement sexuel sur des hommes - 23/05/2026

UBA-Sénégal : la Dic traque les cerveaux d’un casse à 1,143 milliard, deux nouveaux suspects arrêtés à l’Aibd

UBA-Sénégal : la Dic traque les cerveaux d’un casse à 1,143 milliard, deux nouveaux suspects arrêtés à l’Aibd - 23/05/2026

Dandé Mayo - Agnam : Face au projet minier d’Ama Afrique, les anciens formulent des prières pour protéger leur terre

Dandé Mayo - Agnam : Face au projet minier d’Ama Afrique, les anciens formulent des prières pour protéger leur terre - 23/05/2026

« Le lever de soleil de la délivrance » : Yoro Dia salue le limogeage de Sonko

« Le lever de soleil de la délivrance » : Yoro Dia salue le limogeage de Sonko - 22/05/2026

Décès de Père Amadou Ciré Sall à l’age de 102ans : la famille Sall d’Orkadiéré en deuil…le député-maire Abdou Karim Sall rend hommage à son oncle

Décès de Père Amadou Ciré Sall à l’age de 102ans : la famille Sall d’Orkadiéré en deuil…le député-maire Abdou Karim Sall rend hommage à son oncle - 22/05/2026

2e jour de consultations nationales : Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Kane reçus par le PR

2e jour de consultations nationales : Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Kane reçus par le PR - 22/05/2026

Au Palais, on dialogue. Dehors, on attend

Au Palais, on dialogue. Dehors, on attend - 22/05/2026

Thiès- À bord d'un taxi dans l'enceinte de la mairie, le maire Babacar Diop essuie une vague de critiques sur les réseaux sociaux

Thiès- À bord d'un taxi dans l'enceinte de la mairie, le maire Babacar Diop essuie une vague de critiques sur les réseaux sociaux - 22/05/2026

138e Pèlerinage marial de Popenguine : Père Paul Mandika invite les fidèles à l’espérance et à la communion fraternelle

138e Pèlerinage marial de Popenguine : Père Paul Mandika invite les fidèles à l’espérance et à la communion fraternelle - 22/05/2026

Escroquerie au visa : déjà mêlé à une affaire explosive, le chanteur religieux Assane Dione retourne devant le parquet

Escroquerie au visa : déjà mêlé à une affaire explosive, le chanteur religieux Assane Dione retourne devant le parquet - 22/05/2026

Diourbel : un gérant Wave condamné après la disparition mystérieuse de plus de 3 millions Fcfa…« J’ignore où est passé l’argent »

Diourbel : un gérant Wave condamné après la disparition mystérieuse de plus de 3 millions Fcfa…« J’ignore où est passé l’argent » - 22/05/2026

Dakar -Mixta: un réseau de prostitution démantelé, une mineure de 15 ans parmi les victimes… les dessous glaçants d’un réseau de proxénétisme

Dakar -Mixta: un réseau de prostitution démantelé, une mineure de 15 ans parmi les victimes… les dessous glaçants d’un réseau de proxénétisme - 22/05/2026

Thiadiaye : il piège la femme de son oncle avec ses vidéos intimes pour obtenir du sexe…« Couche avec moi ou je publie tout »

Thiadiaye : il piège la femme de son oncle avec ses vidéos intimes pour obtenir du sexe…« Couche avec moi ou je publie tout » - 22/05/2026

‎KOLDA : La population en bouclier suite aux accusations gratuites contre Babacar Sy du centre conseil ado... ‎

‎KOLDA : La population en bouclier suite aux accusations gratuites contre Babacar Sy du centre conseil ado... ‎ - 22/05/2026

Assises citoyennes sur les droits des femmes et des filles : « Nous devons consolider l’héritage et l’adapter aux réalités nouvelles » (Maïmouna A. Yade, directrice exécutif J-GEN)

Assises citoyennes sur les droits des femmes et des filles : « Nous devons consolider l’héritage et l’adapter aux réalités nouvelles » (Maïmouna A. Yade, directrice exécutif J-GEN) - 21/05/2026

Lancement des « Boutisol » à Bambey / Alioune Dione fait du « consommer solidaire » un levier de souveraineté territoriale

Lancement des « Boutisol » à Bambey / Alioune Dione fait du « consommer solidaire » un levier de souveraineté territoriale - 21/05/2026

Thiès / Distribution de kits alimentaires pour la Tabaski : Maïmouna Sène accompagne les familles à Thiès-Ouest

Thiès / Distribution de kits alimentaires pour la Tabaski : Maïmouna Sène accompagne les familles à Thiès-Ouest - 21/05/2026

Trésor - DGID : Le SUTT s’oppose au transfert du recouvrement des impôts locaux à la DGID

Trésor - DGID : Le SUTT s’oppose au transfert du recouvrement des impôts locaux à la DGID - 21/05/2026

Consultations nationales avec les anciens PM : Aminata Touré et Abdoul Mbaye, les premier reçus par le chef de l’Etat

Consultations nationales avec les anciens PM : Aminata Touré et Abdoul Mbaye, les premier reçus par le chef de l’Etat - 21/05/2026

Licenciement abusif : l’AEME condamnée à verser plus de 64 millions à Bachir Fofana

Licenciement abusif : l’AEME condamnée à verser plus de 64 millions à Bachir Fofana - 21/05/2026

RSS Syndication