Linguère : un adolescent arrêté après une tentative présumée d’agression sur une fillette de 11 ans

Une affaire particulièrement troublante secoue la commune de Linguère. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, un jeune homme nommé Amath Ba, âgé de 17 ans, a été arrêté puis déféré au parquet pour violences, voies de fait et attentat à la pudeur sur une mineure de 11 ans.



Électricien de profession et domicilié au quartier Abattoirs de Linguère, le mis en cause a été interpellé par les éléments du commissariat local à la suite d’une plainte déposée par la jeune S. Ba, accompagnée de son tuteur identifié sous les initiales A. Ba.



D’après les déclarations de la victime rapportées par Libération, les faits se seraient déroulés alors qu’elle se rendait à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Linguère pour apporter un repas à un détenu. Amath Ba lui aurait proposé gratuitement de la transporter à moto, une offre qu’elle a acceptée.



Après avoir accompli sa course à la prison, la fillette aurait retrouvé le même individu qui lui aurait encore proposé de la raccompagner chez elle. Mais durant le trajet retour, le conducteur aurait brusquement changé d’itinéraire pour emprunter un chemin isolé menant vers la brousse, loin des habitations.



Prise de peur après avoir compris les intentions présumées du jeune homme, la victime aurait tenté de s’échapper avant de crier au secours. Ses appels auraient été entendus par un gardien se trouvant non loin des lieux.



Toujours selon Libération, le témoin identifié sous les initiales N. Ndao a affirmé aux enquêteurs avoir aperçu le suspect en train de violenter la fillette. Alerté par les cris, il serait immédiatement intervenu, poussant le mis en cause à prendre la fuite.



Lors de son audition, Amath Ba aurait tenté de nier les accusations portées contre lui. Il aurait expliqué avoir emprunté cette piste isolée parce qu’il devait récupérer une somme d’argent. Une version qui, selon les enquêteurs, reste floue puisqu’il n’a fourni aucune précision sur l’adresse ni sur l’identité de la personne censée lui remettre cet argent.



L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui a profondément choqué les habitants de Linguère.