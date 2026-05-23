Concertations nationales : Antoine Félix Abdoulaye Diome évoque des « échanges approfondis » avec Diomaye sur les questions sécuritaires

Reçu ce samedi au Palais de la République par le Président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de la Journée nationale du dialogue, l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome s’est exprimé à sa sortie d’audience.







En effet, l'ancien patron du ministère de l’Intérieur a indiqué avoir répondu à la convocation personnelle du Chef de l’État, qui l’a reçu en sa qualité d’ancien ministre de l’Intérieur pour échanger sur des sujets d’intérêt national. « J’ai partagé avec lui un certain nombre de points de vue adossés sur une analyse globale de la situation régionale, mais également internationale, caractérisée par des tensions », a-t-il déclaré.







Revenant sur la nature des échanges, Antoine Félix Abdoulaye Diome a tenu à préciser que « les questions sécuritaires, lorsqu’elles sont sensibles, ne peuvent naturellement pas être débattues sur la place publique », tout en confirmant que les deux hommes ont eu des « échanges approfondis » portant sur tous les aspects de la sécurité.

