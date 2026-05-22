138e Pèlerinage marial de Popenguine : Père Paul Mandika invite les fidèles à l’espérance et à la communion fraternelle

En prélude au 138e Pèlerinage marial de Popenguine prévu durant le week-end pascal, le directeur adjoint des œuvres de l'Archevêque de Dakar, Père Paul Mandika, est revenu sur le sens du thème choisi cette année : " Soit sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ".



Selon lui, ce thème s’inscrit dans le contexte difficile que traverse actuellement la société sénégalaise, notamment la jeunesse, mais également la sous-région et le monde entier.



« Ce thème est tiré du message de l’Annonciation, lorsque l’ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu’elle serait la mère du Sauveur. Marie, toute craintive et tremblante, se demandait si elle était capable de porter cette mission. C’est alors que l’ange lui dit : “Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu” », a expliqué Père Paul Mandika.



À travers ce message, les évêques veulent inviter les fidèles à garder l’espérance malgré les difficultés.



« Aujourd’hui, nous traversons des zones de turbulences à tous les niveaux. Nous avons besoin de paroles de consolation pour tenir face aux difficultés du monde », a-t-il ajouté, tout en lançant un appel particulier à la jeunesse sénégalaise.



Revenant sur la situation en Casamance, le religieux a tenu à délivrer un message positif :



« La Casamance n’est pas que peur. C’est une terre de joie, une terre d’espérance, une terre qui peut apporter beaucoup à notre pays, le Sénégal. »



Concernant les préparatifs du pèlerinage, Père Mandika a assuré que les organisateurs sont dans les derniers réglages. Il a toutefois rappelé aux fidèles que le pèlerinage est avant tout une démarche spirituelle nécessitant des efforts humains, spirituels et logistiques.



Il a également insisté sur les cinq piliers fondamentaux du pèlerinage marial de Popenguine :



le sacrement de la réconciliation (confession), la participation à l’eucharistie, le cœur à cœur avec le Seigneur, le rosaire, la communion fraternelle entre les fidèles venus prier ensemble.



« Nous invitons tous nos frères et sœurs à se rappeler qu’ils vont à la rencontre de Dieu par Marie », a conclu le directeur adjoint des œuvres de l'Archevêque de Dakar lors de cette conférence de presse.

