Pèlerinage marial de Popenguine : “L’État ne donne aucun fonds à la mairie”, le maire Mamadou Mansour Thiandoum brise le silence...

À quelques jours du célèbre pèlerinage marial de Popenguine, le maire de la commune Mamadou Mansour Thiandoum sort de sa réserve et met les choses au clair. Contrairement à une idée largement répandue, aucun financement spécifique de l’État n’est versé à la mairie pour l’organisation de cet événement religieux d’envergure nationale.

Dans un entretien accordé à Dakaractu Mbour, l’édile souligne que la commune se débrouille avec ses propres moyens, tout en appelant le gouvernement à davantage de considération pour cette cité religieuse incontournable.

“Il n’existe aucun fonds spécial de l’État pour la mairie”.

Le décor est planté. À l’approche du pèlerinage marial de Popenguine, les préparatifs s’intensifient dans cette commune devenue au fil des années un haut lieu du tourisme religieux au Sénégal. Mais derrière l’organisation de cet événement qui mobilise des milliers de fidèles, la réalité financière reste méconnue.

Face au micro de Dakaractu Mbour, le maire Mamadou Mansour Thiandoum a tenu à clarifier une situation qu’il juge souvent mal comprise.

« Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n’existe pas de fonds spécifiques alloués par l’État à la mairie pour l’organisation du pèlerinage, en dehors de l’appui des services techniques », a-t-il déclaré.

Une sortie forte qui risque d’alimenter le débat autour de l’accompagnement réservé aux collectivités territoriales accueillant de grands événements religieux.

Une mairie “au front” malgré des moyens limités

Malgré cette absence de soutien financier direct, la municipalité affirme ne pas avoir baissé les bras. Le maire insiste sur l’engagement total de ses équipes afin d’assurer le bon déroulement du pèlerinage.

Pour lui, cet événement dépasse largement le cadre religieux. Il constitue également un puissant levier économique et touristique pour toute la zone de Popenguine-Ndayane.

« Le pèlerinage contribue fortement au marketing territorial et participe au développement du tourisme religieux », soutient l’édile.

Dans un contexte où plusieurs localités cherchent à renforcer leur attractivité, la commune entend capitaliser sur son image de cité spirituelle et destination touristique.

Eau au centre de santé : la mairie anticipe.

Parmi les difficultés régulièrement signalées durant le pèlerinage figure l’approvisionnement en eau, notamment au niveau du centre de santé. Cette année, selon le maire, des mesures préventives ont été prises en amont afin d’éviter les perturbations.

La commune a ainsi procédé à l’achat d’un surpresseur ainsi que de réservoirs d’eau pour renforcer les capacités du centre de santé durant l’événement.

Une manière, selon la mairie, d’éviter les scènes de pénurie observées lors de précédentes éditions et de mieux répondre à l’affluence des pèlerins.

Dépotage des eaux usées : “L’ancien site maintenu provisoirement”.

Autre sujet sensible : la gestion des eaux usées pendant le pèlerinage. Sur cette question, Mamadou Mansour Thiandoum reconnaît que des défis persistent.

Le maire annonce toutefois que l’ancien site de dépotage sera maintenu de manière provisoire pour cette édition. Mais il prévient déjà qu’une réflexion sera engagée avec les services techniques dès la fin du pèlerinage afin d’identifier un nouveau site plus adapté.

Un dossier qui s’annonce crucial pour cette commune en pleine expansion, confrontée à des enjeux environnementaux et sanitaires de plus en plus importants.

Bitumage des routes :

L’appel pressant du maire à l’État

C’est sans doute le message politique fort de cette sortie médiatique. Profitant de la visibilité du pèlerinage marial, le maire de Popenguine-Ndayane interpelle directement les autorités étatiques sur l’état des routes de la commune.

Il appelle le gouvernement à relancer le programme de bitumage afin de donner à cette cité religieuse les infrastructures qu’elle mérite.

« Nous demandons à l’État de reprendre le programme de bitumage des routes de Popenguine, en reconnaissance de son statut de cité religieuse », plaide-t-il.

Un appel qui intervient alors que des milliers de pèlerins convergent chaque année vers cette localité devenue un symbole du dialogue religieux et de la ferveur chrétienne au Sénégal.

Hommage aux forces de défense et aux services techniques.

Avant de conclure, le maire a tenu à saluer l’implication des services techniques ainsi que des Forces de défense et de sécurité qui accompagnent l’organisation du pèlerinage.

Des acteurs jugés indispensables pour assurer la sécurité, l’assainissement et le bon fonctionnement logistique de cet événement majeur du calendrier religieux sénégalais.