Pèlerinage marial de Popenguine : “L’État ne donne aucun fonds à la mairie”, le maire Mamadou Mansour Thiandoum brise le silence...


Pèlerinage marial de Popenguine : “L’État ne donne aucun fonds à la mairie”, le maire Mamadou Mansour Thiandoum brise le silence...
À quelques jours du célèbre pèlerinage marial de Popenguine, le maire de la commune Mamadou Mansour Thiandoum sort de sa réserve et met les choses au clair. Contrairement à une idée largement répandue, aucun financement spécifique de l’État n’est versé à la mairie pour l’organisation de cet événement religieux d’envergure nationale. 
Dans un entretien accordé à Dakaractu Mbour, l’édile souligne que la commune se débrouille avec ses propres moyens, tout en appelant le gouvernement à davantage de considération pour cette cité religieuse incontournable.
“Il n’existe aucun fonds spécial de l’État pour la mairie”.
 
Le décor est planté. À l’approche du pèlerinage marial de Popenguine, les préparatifs s’intensifient dans cette commune devenue au fil des années un haut lieu du tourisme religieux au Sénégal. Mais derrière l’organisation de cet événement qui mobilise des milliers de fidèles, la réalité financière reste méconnue.
Face au micro de Dakaractu Mbour, le maire Mamadou Mansour Thiandoum a tenu à clarifier une situation qu’il juge souvent mal comprise.
« Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n’existe pas de fonds spécifiques alloués par l’État à la mairie pour l’organisation du pèlerinage, en dehors de l’appui des services techniques », a-t-il déclaré.
Une sortie forte qui risque d’alimenter le débat autour de l’accompagnement réservé aux collectivités territoriales accueillant de grands événements religieux.
 
Une mairie “au front” malgré des moyens limités
 
Malgré cette absence de soutien financier direct, la municipalité affirme ne pas avoir baissé les bras. Le maire insiste sur l’engagement total de ses équipes afin d’assurer le bon déroulement du pèlerinage.
Pour lui, cet événement dépasse largement le cadre religieux. Il constitue également un puissant levier économique et touristique pour toute la zone de Popenguine-Ndayane.
« Le pèlerinage contribue fortement au marketing territorial et participe au développement du tourisme religieux », soutient l’édile.
Dans un contexte où plusieurs localités cherchent à renforcer leur attractivité, la commune entend capitaliser sur son image de cité spirituelle et destination touristique.
 
Eau au centre de santé : la mairie anticipe.
 
Parmi les difficultés régulièrement signalées durant le pèlerinage figure l’approvisionnement en eau, notamment au niveau du centre de santé. Cette année, selon le maire, des mesures préventives ont été prises en amont afin d’éviter les perturbations.
La commune a ainsi procédé à l’achat d’un surpresseur ainsi que de réservoirs d’eau pour renforcer les capacités du centre de santé durant l’événement.
Une manière, selon la mairie, d’éviter les scènes de pénurie observées lors de précédentes éditions et de mieux répondre à l’affluence des pèlerins.
 
Dépotage des eaux usées : “L’ancien site maintenu provisoirement”.
 
Autre sujet sensible : la gestion des eaux usées pendant le pèlerinage. Sur cette question, Mamadou Mansour Thiandoum reconnaît que des défis persistent.
Le maire annonce toutefois que l’ancien site de dépotage sera maintenu de manière provisoire pour cette édition. Mais il prévient déjà qu’une réflexion sera engagée avec les services techniques dès la fin du pèlerinage afin d’identifier un nouveau site plus adapté.
Un dossier qui s’annonce crucial pour cette commune en pleine expansion, confrontée à des enjeux environnementaux et sanitaires de plus en plus importants.
 
Bitumage des routes :
 
 L’appel pressant du maire à l’État
C’est sans doute le message politique fort de cette sortie médiatique. Profitant de la visibilité du pèlerinage marial, le maire de Popenguine-Ndayane interpelle directement les autorités étatiques sur l’état des routes de la commune.
Il appelle le gouvernement à relancer le programme de bitumage afin de donner à cette cité religieuse les infrastructures qu’elle mérite.
« Nous demandons à l’État de reprendre le programme de bitumage des routes de Popenguine, en reconnaissance de son statut de cité religieuse », plaide-t-il.
Un appel qui intervient alors que des milliers de pèlerins convergent chaque année vers cette localité devenue un symbole du dialogue religieux et de la ferveur chrétienne au Sénégal.
 
Hommage aux forces de défense et aux services techniques.
 
Avant de conclure, le maire a tenu à saluer l’implication des services techniques ainsi que des Forces de défense et de sécurité qui accompagnent l’organisation du pèlerinage.
Des acteurs jugés indispensables pour assurer la sécurité, l’assainissement et le bon fonctionnement logistique de cet événement majeur du calendrier religieux sénégalais.
Autres articles
Samedi 23 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
138e Pèlerinage de Popenguine: Revivez le depart des marcheurs de la Paroisse des Martyrs de l'Ouganda

138e Pèlerinage de Popenguine: Revivez le depart des marcheurs de la Paroisse des Martyrs de l'Ouganda - 24/05/2026

Le chef du FBI confirme des tirs près de la Maison Blanche

Le chef du FBI confirme des tirs près de la Maison Blanche - 23/05/2026

Côte d'Ivoire: au moins quatre morts dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan

Côte d'Ivoire: au moins quatre morts dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan - 23/05/2026

Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été

Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été "largement négocié, sous réserve d'être finalisé" - 23/05/2026

Ebola: plus de 200 morts en RDC, dix pays africains à risque

Ebola: plus de 200 morts en RDC, dix pays africains à risque - 23/05/2026

Libération des supporters Sénégalais au Maroc : la Coalition Diomaye Président salue la diplomatie de Diomaye Faye

Libération des supporters Sénégalais au Maroc : la Coalition Diomaye Président salue la diplomatie de Diomaye Faye - 23/05/2026

Concertations nationales : Antoine Félix Abdoulaye Diome évoque des « échanges approfondis » avec Diomaye sur les questions sécuritaires

Concertations nationales : Antoine Félix Abdoulaye Diome évoque des « échanges approfondis » avec Diomaye sur les questions sécuritaires - 23/05/2026

Démissions annoncées sur les réseaux sociaux : Le COMEX de Pastef recadre ses militants et appelle au respect des procédures

Démissions annoncées sur les réseaux sociaux : Le COMEX de Pastef recadre ses militants et appelle au respect des procédures - 23/05/2026

Alerte Confidentiel : l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome reçu par le président Diomaye Faye

Alerte Confidentiel : l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome reçu par le président Diomaye Faye - 23/05/2026

Linguère : un adolescent arrêté après une tentative présumée d’agression sur une fillette de 11 ans

Linguère : un adolescent arrêté après une tentative présumée d’agression sur une fillette de 11 ans - 23/05/2026

« Le chasseur de Facebook » arrêté : Adama Mbodj dans la tourmente après des accusations de harcèlement sexuel sur des hommes

« Le chasseur de Facebook » arrêté : Adama Mbodj dans la tourmente après des accusations de harcèlement sexuel sur des hommes - 23/05/2026

UBA-Sénégal : la Dic traque les cerveaux d’un casse à 1,143 milliard, deux nouveaux suspects arrêtés à l’Aibd

UBA-Sénégal : la Dic traque les cerveaux d’un casse à 1,143 milliard, deux nouveaux suspects arrêtés à l’Aibd - 23/05/2026

Dandé Mayo - Agnam : Face au projet minier d’Ama Afrique, les anciens formulent des prières pour protéger leur terre

Dandé Mayo - Agnam : Face au projet minier d’Ama Afrique, les anciens formulent des prières pour protéger leur terre - 23/05/2026

« Le lever de soleil de la délivrance » : Yoro Dia salue le limogeage de Sonko

« Le lever de soleil de la délivrance » : Yoro Dia salue le limogeage de Sonko - 22/05/2026

Décès de Père Amadou Ciré Sall à l’age de 102ans : la famille Sall d’Orkadiéré en deuil…le député-maire Abdou Karim Sall rend hommage à son oncle

Décès de Père Amadou Ciré Sall à l’age de 102ans : la famille Sall d’Orkadiéré en deuil…le député-maire Abdou Karim Sall rend hommage à son oncle - 22/05/2026

2e jour de consultations nationales : Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Kane reçus par le PR

2e jour de consultations nationales : Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Kane reçus par le PR - 22/05/2026

Au Palais, on dialogue. Dehors, on attend

Au Palais, on dialogue. Dehors, on attend - 22/05/2026

Thiès- À bord d'un taxi dans l'enceinte de la mairie, le maire Babacar Diop essuie une vague de critiques sur les réseaux sociaux

Thiès- À bord d'un taxi dans l'enceinte de la mairie, le maire Babacar Diop essuie une vague de critiques sur les réseaux sociaux - 22/05/2026

138e Pèlerinage marial de Popenguine : Père Paul Mandika invite les fidèles à l’espérance et à la communion fraternelle

138e Pèlerinage marial de Popenguine : Père Paul Mandika invite les fidèles à l’espérance et à la communion fraternelle - 22/05/2026

Escroquerie au visa : déjà mêlé à une affaire explosive, le chanteur religieux Assane Dione retourne devant le parquet

Escroquerie au visa : déjà mêlé à une affaire explosive, le chanteur religieux Assane Dione retourne devant le parquet - 22/05/2026

Diourbel : un gérant Wave condamné après la disparition mystérieuse de plus de 3 millions Fcfa…« J’ignore où est passé l’argent »

Diourbel : un gérant Wave condamné après la disparition mystérieuse de plus de 3 millions Fcfa…« J’ignore où est passé l’argent » - 22/05/2026

Dakar -Mixta: un réseau de prostitution démantelé, une mineure de 15 ans parmi les victimes… les dessous glaçants d’un réseau de proxénétisme

Dakar -Mixta: un réseau de prostitution démantelé, une mineure de 15 ans parmi les victimes… les dessous glaçants d’un réseau de proxénétisme - 22/05/2026

Thiadiaye : il piège la femme de son oncle avec ses vidéos intimes pour obtenir du sexe…« Couche avec moi ou je publie tout »

Thiadiaye : il piège la femme de son oncle avec ses vidéos intimes pour obtenir du sexe…« Couche avec moi ou je publie tout » - 22/05/2026

‎KOLDA : La population en bouclier suite aux accusations gratuites contre Babacar Sy du centre conseil ado... ‎

‎KOLDA : La population en bouclier suite aux accusations gratuites contre Babacar Sy du centre conseil ado... ‎ - 22/05/2026

Assises citoyennes sur les droits des femmes et des filles : « Nous devons consolider l’héritage et l’adapter aux réalités nouvelles » (Maïmouna A. Yade, directrice exécutif J-GEN)

Assises citoyennes sur les droits des femmes et des filles : « Nous devons consolider l’héritage et l’adapter aux réalités nouvelles » (Maïmouna A. Yade, directrice exécutif J-GEN) - 21/05/2026

Lancement des « Boutisol » à Bambey / Alioune Dione fait du « consommer solidaire » un levier de souveraineté territoriale

Lancement des « Boutisol » à Bambey / Alioune Dione fait du « consommer solidaire » un levier de souveraineté territoriale - 21/05/2026

Thiès / Distribution de kits alimentaires pour la Tabaski : Maïmouna Sène accompagne les familles à Thiès-Ouest

Thiès / Distribution de kits alimentaires pour la Tabaski : Maïmouna Sène accompagne les familles à Thiès-Ouest - 21/05/2026

Trésor - DGID : Le SUTT s’oppose au transfert du recouvrement des impôts locaux à la DGID

Trésor - DGID : Le SUTT s’oppose au transfert du recouvrement des impôts locaux à la DGID - 21/05/2026

Consultations nationales avec les anciens PM : Aminata Touré et Abdoul Mbaye, les premier reçus par le chef de l’Etat

Consultations nationales avec les anciens PM : Aminata Touré et Abdoul Mbaye, les premier reçus par le chef de l’Etat - 21/05/2026

Licenciement abusif : l’AEME condamnée à verser plus de 64 millions à Bachir Fofana

Licenciement abusif : l’AEME condamnée à verser plus de 64 millions à Bachir Fofana - 21/05/2026

RSS Syndication