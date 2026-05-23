Dandé Mayo - Agnam : Face au projet minier d’Ama Afrique, les anciens formulent des prières pour protéger leur terre

À Agnam, dans la zone de Dandé Mayo, la communauté ne compte pas rester les bras croisés face au projet d’exploration minière que la société Ama Afrique, associée à l’homme d’affaires Mansour Bousso, entend lancer sur une superficie de 5 km². En guise de premier rempart, les populations ont choisi les armes de la foi et de la tradition.



Hommes religieux, autorités coutumières et anciens de la zone se sont réunis pour une journée de prières et d’invocations, avec un objectif clair : sécuriser spirituellement le site et faire barrage à ces travaux d’exploration avant même qu’ils ne débutent.



Cette mobilisation des forces vives traditionnelles et religieuses de la communauté illustre une opposition profonde et déterminée. Loin d’une simple protestation formelle, c’est toute une mémoire collective et un attachement viscéral à la terre qui s’expriment, à travers les voix des anciens et les invocations des guides religieux. Un message spirituel qui est adressé à Ama Afrique et à ses promoteurs et qui veut dire que : cette terre ne se livre pas.