« Le chasseur de Facebook » arrêté : Adama Mbodj dans la tourmente après des accusations de harcèlement sexuel sur des hommes

Une affaire troublante secoue actuellement la ville de Richard-Toll. Selon des informations révélées par le quotidien Libération , un homme nommé Adama Mbodj a été interpellé par les éléments du commissariat de Richard-Toll dans le cadre d’une enquête pour harcèlement à caractère sexuel visant plusieurs hommes.



L’affaire a éclaté après une plainte déposée par un individu identifié sous les initiales S. Diop. Au cours de son audition, le suspect aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Toujours selon les informations rapportées par Libération, Adama Mbodj aurait également admis avoir utilisé le même mode opératoire avec au moins trois autres hommes vivant entre Saint-Louis et Dakar.



L’exploitation de son téléphone portable par les enquêteurs a permis de découvrir plusieurs échanges via WhatsApp avec différents hommes. Les messages analysés présenteraient un contenu similaire à celui adressé au plaignant, laissant apparaître des propos à caractère explicite et des tentatives répétées de séduction.



D’après les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause ciblait principalement des personnes issues de milieux modestes. Il les approchait sur Facebook avant de récupérer leurs numéros de téléphone. Une fois le contact établi, il engageait des conversations privées jugées équivoques par les enquêteurs.



Pour gagner la confiance de ses interlocuteurs, Adama Mbodj leur envoyait parfois de petites sommes d’argent, affirmant vouloir les aider à subvenir à certains besoins alimentaires. Une stratégie qui, selon les enquêteurs, lui permettait de maintenir le contact avec ses différentes cibles.



Toutefois, les investigations menées jusqu’ici n’ont pas permis d’établir formellement l’existence de relations sexuelles entre le suspect et les personnes avec lesquelles il échangeait. Les messages retrouvés sur son téléphone ne feraient état, pour le moment, que de discussions et de tentatives d’approche.

