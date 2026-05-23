Côte d'Ivoire: au moins quatre morts dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan

Au moins quatre personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble en construction à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ont annoncé samedi les services de secours.



Les effondrements de bâtiments ne sont pas rares dans la ville de plus de 6 millions d'habitants, en pleine croissance démographique, qui connaît une explosion des constructions, parfois de manière anarchique ou avec des matériaux de mauvaise qualité.



Ils surviennent souvent pendant la saison des pluies, qui vient de démarrer à Abidjan, avec de fortes précipitations observées cette semaine.



"Un immeuble de 4 étages en construction s'est effondré samedi au quartier Soweto à Koumassi. Selon les premières informations, les deux premiers niveaux du bâtiment étaient déjà habités", indique la plateforme d'alerte Police Secours qui recense les accidents mortels dans le pays.



"Bilan provisoire à 16H: 04 Corps retrouvés dans les décombres par les secours", ajoute-t-elle, en précisant que les recherches des pompiers sont toujours en cours.



Samedi, le ministre de l'urbanisme Moussa Sanogo, s'est rendu sur les lieux du drame et évoqué un bilan de cinq victimes.



"Avec la saison des pluies qui débute, période particulièrement propice à ce type de risques, il est impératif de renforcer davantage nos capacités d’anticipation et de contrôle", a-t-il déclaré.



"Des efforts importants ont déjà été engagés, notamment à travers le renforcement récent des moyens des brigades de contrôle, afin de limiter la survenue de tels sinistres. Malheureusement des accidents peuvent encore survenir", a poursuivi le ministre, en adressant ses condoléances aux familles touchées.



L'année 2023 avait été particulièrement meurtrière à Abidjan avec une vingtaine de morts dans des effondrements d'immeubles et plusieurs mesures avaient été adoptées pour renforcer la surveillance des constructions.