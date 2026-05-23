Le chef du FBI confirme des tirs près de la Maison Blanche

Le chef du FBI, la police fédérale américaine, a confirmé samedi des tirs près de la Maison Blanche à Washington, qui ont déclenché un important déploiement policier dans le secteur.
"Le FBI est sur place et apporte son soutien au Secret Service, qui intervient à la suite de coups de feu tirés près de la Maison Blanche", a écrit M. Patel sur X.
"Le FBI est sur place et apporte son soutien au Secret Service, qui intervient à la suite de coups de feu tirés près de la Maison Blanche", a écrit M. Patel sur X.
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