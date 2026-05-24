[Contribution] Entre Sonko et Diomaye, Satan s'impose ! Et si leur divergence persiste, demain quel homme politique croirait-on pour développer le pays de Senghor ?

Une surprise malheureuse pour le peuple sénégalais. En effet, le limogeage d' Ousmane Sonko de son poste de Premier Ministre par Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, un Séisme politique secoue pour l'heure le Peuple sénégalais. L'on s'interroge alors : quelle place occupe << Sonko Moy Diomaye >> << Diomaye Moy Sonko >> , quelle place occupe le Projet qui les liait ? Une réponse qui pourrait ne pas me plaire : << le Projet est tombé à l'eau jusque là >> me direz vous ! Au même moment, le Slogan << jub-jubal- jubanti >> pleure installant du coup une situation cauchemardesque dans le quotidien de beaucoup de sénégalais. Une question qui taraude : est ce que le jeu en vaut la chandelle pour qui de Sonko ou de Diomaye vice versa ? Mais Satan est plus fort que ça car ce dernier ( Satan) a toujours pris le dessus, s'impose à chaque fois au sein d'une relation, une collaboration entre deux hommes, deux peuples pour semer la séparation, le différend. Et c'est ce que nous vivons depuis vendredi 22 mai 2026 une date historique marquée par le décret présidentiel limogeant Ousmane Sonko de son poste de Premier Ministre. Ce décret présidentiel qui rend le (Duo Sonko- Diomaye) en Dualité ( Sonko- Diomaye) ne déçoit - il pas l'électorat de 54% qui avait porté Diomaye Faye et Ousmane Sonko à la tête du pays au soir du dimanche 24 mars 2024 ? Des indiscrétions vont bon train comme quoi si la divergence entre l'actuel locataire du Palais de la République (Diomaye Faye) et l'ex Chef du gouvernement (Ousmane Sonko) persiste, demain quel homme politique sénégalais croirait - on pour développer le Pays de Senghor ? Certains diront qu'ici en Afrique : le syndrome Mamadou Dia - Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Thomas Sankara - Blaise Compaoré au pays des hommes intègres (Burkina Faso) n'est pas à oublier. Toutefois à mon humble avis, ce n'est pas la même chose ce qui c 'était passé entre Dia et Senghor ou Sankara et Compaoré. En effet, les deux hommes politiques (Sonko et Diomaye) sont allés jusqu'à dire qu'ils sont un et unique arithmétiquement parlant Sonko = Diomaye ou bien Diomaye = Sonko et c'est ce qui était ancré dans l'esprit de beaucoup de sénégalais. Mieux que ce soit Sonko ou Diomaye un climat confidentiel, amical a toujours existé entre les deux hommes. Qu'ils sachent que l'espoir de tout un peuple jusqu'au vendredi 22 mai dernier vers 21h était à chaque instant un rendez-vous à honorer.



À mes compatriotes d'ici et d'ailleurs, ne nous décourageons pas tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. En clair, en ce qui me concerne pour ceux qui crient la séparation ( Sonko - Diomaye), devraient faire attention car en politique la négation n'existe pas, qui sait ? On verra, en 2029 si Sonko et Diomaye sont tous candidats, s'il y a un deuxième tour, si l'un se classe devant, l'autre ne pourra t-il pas être favorable à l'un ? L' avenir nous édifiera.



En attendant quoi qu'il adviendra, le désormais ex PM Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sont très conscients des lendemains meilleurs du Sénégal.



Samba Khary Ndiaye