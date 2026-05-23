UBA-Sénégal : la Dic traque les cerveaux d’un casse à 1,143 milliard, deux nouveaux suspects arrêtés à l’Aibd

L’enquête sur la spectaculaire fraude bancaire qui secoue UBA Sénégal continue de livrer ses secrets. Selon les révélations du quotidien Libération, la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’interpellation de deux nouveaux suspects impliqués dans le vaste réseau de retraits frauduleux ayant causé un préjudice estimé à 1,143 milliard de FCFA.



Les deux individus ont été interceptés à l’Aéroport international Blaise Diagne alors qu’ils effectuaient les formalités d’enregistrement pour des vols à destination de Casablanca et de Nantes, en France. Présentés ce vendredi devant le juge du 4e cabinet financier, ils viennent allonger la liste des personnes arrêtées dans cette affaire tentaculaire qui mobilise depuis plusieurs semaines les enquêteurs de la Dic.



D’après Libération, l’un des suspects interpellés est Abdou Aziz Thiam, âgé de 54 ans et présenté comme directeur commercial de la société AgtEmotors. Les enquêteurs le considèrent comme un élément central du dossier. Des images de vidéosurveillance l’auraient clairement identifié en compagnie de certains mis en cause activement recherchés, lors de retraits effectués aux Almadies durant la nuit du 30 au 31 janvier 2026, période au cours de laquelle les opérations frauduleuses ont été réalisées.



En revanche, la seconde personne arrêtée, une femme se présentant comme agent marketing, pourrait finalement être une victime collatérale d’un système de clonage de cartes bancaires. Les investigations se poursuivent afin de déterminer son degré réel d’implication.



Cette affaire hors norme trouve son origine dans une série de 3421 retraits frauduleux opérés dans plusieurs guichets automatiques bancaires de Dakar, Thiès et Kaolack. Les opérations ont exclusivement visé UBA Sénégal, causant à la banque un manque à gagner colossal de plus d’un milliard de FCFA.



À ce stade de l’enquête, six personnes ont déjà été interpellées. Les premiers coups de filet avaient permis l’arrestation d’Ababacar Ndiaye, menuisier ébéniste, ainsi que de Bassirou Kane, footballeur, tous deux appréhendés alors qu’ils tentaient de quitter le territoire sénégalais.



Par la suite, les policiers avaient également mis la main sur Alioune Thiam, agent de maîtrise supérieure à La Poste et gérant de la société « Easy Go Téranga ». Présenté comme l’un des cerveaux présumés de cette vaste opération criminelle, il revenait du Maroc au moment de son interpellation à l’Aibd.



Les enquêteurs ont aussi arrêté Hamidou Tanou Diallo à Keur Ayib. Ce commerçant basé à Kaolack est propriétaire des sociétés « Ets Diallo Hamidou Tanou » et « Barkiny Purchasing Center Suarl », toutes deux détentrices de comptes à UBA Sénégal. Selon les premiers éléments de l’enquête relayés par Libération, plusieurs cartes liées à ces entités auraient servi à effectuer des retraits frauduleux, notamment dans des distributeurs automatiques situés à Thiès.