Thiès- À bord d'un taxi dans l'enceinte de la mairie, le maire Babacar Diop essuie une vague de critiques sur les réseaux sociaux

Si c'était pour un coup de com, l'on peut dire que l'opération s'est finalement transformée en un véritable Bad Buzz sur les réseaux sociaux.

Sur la vidéo devenue très virale, il est écrit " Un maire qui prend un taxi pour aller dans son lieu de travail: simplicité, très humble". Mais sur les réseaux sociaux, les internautes ont une autre lecture de la situation. Et c'est comme pour paraphraser l'autre. " La communication est un couteau à double tranchant".

' Je l'apprécie beaucoup mais nous n'avons pas besoin de ce type de communication qui est tout simplement l'inverse de sa situation. Bien sûr le maire a la capacité d'avoir une bonne voiture et c'est tout à fait normal", rétorque un internaute. " C'est du populisme", " C'est quel épisode?", s'interroge un autre. " Vous pensez que c'est ce genre de show qui va débloquer la Ville...pff". Un autre commentaire beaucoup plus ironique de marteler. " meunon gua dieul Jakarta".

Toutefois, il faut rappeler que la vidéo a aussi obtenu quelques réactions positives, car certains commentaires ont bien apprécié le geste.

" un maire exemplaire"; " Li moy simplicité", " il a un protocole à respecter", entre autres réactions...