Libération des supporters Sénégalais au Maroc : la Coalition Diomaye Président salue la diplomatie de Diomaye Faye

La Coalition Diomaye Président a salué, dans un communiqué publié ce 23 mai 2026 à Dakar, l’implication diplomatique du président de la République Bassirou Diomaye Faye ayant conduit à la libération des supporters sénégalais détenus au Royaume du Maroc.



Dans sa déclaration, la coalition exprime sa « profonde satisfaction » après cette issue favorable concernant les compatriotes sénégalais arrêtés à la suite des événements survenus lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations organisée à Rabat. Elle estime que cette libération traduit l’efficacité de la diplomatie sénégalaise ainsi que l’engagement du chef de l’État en faveur de la protection des Sénégalais vivant à l’étranger.



La Coalition Diomaye Président a également tenu à « magnifier le leadership, l’engagement constant et la vision diplomatique » du président Bassirou Diomaye Faye, soulignant que son attachement au rayonnement international du Sénégal produit des « résultats concrets et significatifs ».



Le communiqué insiste aussi sur la nécessité de poursuivre les orientations diplomatiques actuelles, notamment en matière de coopération internationale et de consolidation des relations fraternelles entre États africains. Selon la coalition, cette libération constitue une illustration de la démarche du chef de l’État basée sur « le dialogue, la responsabilité, la stabilité institutionnelle et le renforcement des relations fraternelles entre les peuples africains ».



Enfin, la Coalition Diomaye Président a réaffirmé son soutien total au président de la République dans la mise en œuvre de son projet de transformation nationale et dans la promotion d’une Afrique « unie, solidaire et prospère ».