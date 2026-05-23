Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été "largement négocié, sous réserve d'être finalisé"

Un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre a été "largement négocié", a affirmé samedi Donald Trump, mais est "sous réserve d'être finalisé" entre les deux pays et d'autres de la région.
Le projet d'accord avec l'Iran inclut la réouverture du détroit d'Ormuz, a précisé le président américain dans un message sur sa plateforme Truth Social, intervenu après une discussion au téléphone avec de nombreux dirigeants d'Etats du Golfe.
Le projet d'accord avec l'Iran inclut la réouverture du détroit d'Ormuz, a précisé le président américain dans un message sur sa plateforme Truth Social, intervenu après une discussion au téléphone avec de nombreux dirigeants d'Etats du Golfe.
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