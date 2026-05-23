Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été "largement négocié, sous réserve d'être finalisé"

Un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre a été "largement négocié", a affirmé samedi Donald Trump, mais est "sous réserve d'être finalisé" entre les deux pays et d'autres de la région.



Le projet d'accord avec l'Iran inclut la réouverture du détroit d'Ormuz, a précisé le président américain dans un message sur sa plateforme Truth Social, intervenu après une discussion au téléphone avec de nombreux dirigeants d'Etats du Golfe.