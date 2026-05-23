Démissions annoncées sur les réseaux sociaux : Le COMEX de Pastef recadre ses militants et appelle au respect des procédures

Dans un contexte de turbulences politiques marqué par le limogeage d’Ousmane Sonko et la dissolution du gouvernement, plusieurs militants ou sympathisants du parti au pouvoir, occupant de hautes fonctions étatiques, ont choisi les réseaux sociaux pour annoncer leur départ. Une pratique que le Comex de Pastef a tenu à recadrer sans ambiguïté.
Dans son communiqué N° 001-2026, l’instance dirigeante du parti rappelle que « l’exercice ou la renonciation aux responsabilités publiques est un choix individuel librement consenti », tout en insistant sur la nécessité de respecter « les procédures et normes établies » et de passer par « les canaux officiels », en attendant la notification formelle de fin de fonction délivrée par l’autorité compétente.
Le Comex adresse également un message à ceux qui ont choisi de rester en poste. Il les exhorte à poursuivre leur mission « avec rigueur, efficacité et loyauté », et ce jusqu’à ce qu’une décision de révocation leur soit officiellement notifiée par l’autorité de nomination.
Un communiqué sobre mais ferme, qui témoigne de la volonté du parti de maintenir la discipline de ses rangs dans une période de recomposition politique inédite au sommet de l’État sénégalais.
Dans son communiqué N° 001-2026, l’instance dirigeante du parti rappelle que « l’exercice ou la renonciation aux responsabilités publiques est un choix individuel librement consenti », tout en insistant sur la nécessité de respecter « les procédures et normes établies » et de passer par « les canaux officiels », en attendant la notification formelle de fin de fonction délivrée par l’autorité compétente.
Le Comex adresse également un message à ceux qui ont choisi de rester en poste. Il les exhorte à poursuivre leur mission « avec rigueur, efficacité et loyauté », et ce jusqu’à ce qu’une décision de révocation leur soit officiellement notifiée par l’autorité de nomination.
Un communiqué sobre mais ferme, qui témoigne de la volonté du parti de maintenir la discipline de ses rangs dans une période de recomposition politique inédite au sommet de l’État sénégalais.
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