Tabaski 2026- Khelcom Biram: Un éleveur de moutons sauvagement agressé par des présumés voleurs de bétail


Tabaski 2026- Khelcom Biram: Un éleveur de moutons sauvagement agressé par des présumés voleurs de bétail
 Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai, l’éleveur de Moutons, S. Ndiaye, habitant du village de Thiakhalar, dans la commune de Khelcom Biram, a été victime d’une violente agression dans sa maison où étaient gardés des moutons. 
 
Selon des informations de Dakaractu Kaolack, quatre individus non encore identifiés et soupçonnés d’être des voleurs de bétail, ont fait irruption dans la maison, aux environs de 3 heures du matin. La victime qui a entendu des bruits suspects à l’intérieur de son domicile alors que toute la famille dormait profondément, a tenté d’aller voir ce qui s'y passait.Toutefois, les voleurs qui ont entendu ses pas, ont pris la poudre d’escampette.
 
En tentant de poursuivre les assaillants, S. Ndiaye a été attaqué à coups de coupe-coupe par l’un des malfaiteurs qui se cachait dans un coin de la concession familiale. Blessé à la tête, il a été évacué d’urgence à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack où il reçoit actuellement des soins. Selon des proches, son état de santé est désormais stable et ses jours ne seraient pas en danger.
 
La victime, connue comme « téfangké » et habituée à vendre des moutons au foirail de Kaolack, de même que dans les marchés hebdomadaires notamment à Ndiaffate et les localités environnantes.
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Dimanche 24 Mai 2026
Fallou Galass Sylla



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