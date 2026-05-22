Escroquerie au visa : déjà mêlé à une affaire explosive, le chanteur religieux Assane Dione retourne devant le parquet

Le chanteur religieux Assane Dione, déjà cité dans une vaste affaire judiciaire impliquant plusieurs personnes, se retrouve une nouvelle fois au cœur de la tourmente. Selon les révélations du quotidien Libération, il doit être déféré ce vendredi au parquet de Pikine-Guédiawaye dans une affaire d’escroquerie au visa portant sur plusieurs millions de francs CFA.



L’artiste, également connu sous le nom d’Asse Dione, aurait été extrait de prison puis placé en garde à vue depuis mercredi par les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar, les mêmes enquêteurs qui l’avaient déjà interpellé dans un dossier qualifié de tentaculaire impliquant notamment Pape Cheikh Diallo et plusieurs autres personnes.



D’après Libération, cette nouvelle procédure concerne une présumée escroquerie au visa visant deux candidats au voyage. Assane Dione leur aurait promis un départ vers les États-Unis via le Nicaragua, un itinéraire migratoire souvent utilisé par des candidats à l’émigration clandestine cherchant à rejoindre le territoire américain.



Pour concrétiser ce projet, le chanteur religieux aurait encaissé une avance totale estimée à 2,3 millions de FCfa. Mais les promesses de voyage ne se seraient jamais matérialisées, poussant les victimes à saisir les autorités compétentes.



Cette nouvelle affaire judiciaire pourrait considérablement compliquer la situation pénale de l’artiste. Déjà fragilisé par son implication dans le dossier conduit par la Brigade de recherches de Keur Massar, Assane Dione risque désormais un second mandat de dépôt si le parquet décide de retenir les charges d’escroquerie au visa à son encontre.



L’affaire relance une nouvelle fois le débat sur les réseaux d’escroquerie liés aux promesses de voyage vers l’Europe ou les États-Unis, un phénomène qui continue de faire de nombreuses victimes au Sénégal. Ces dernières années, plusieurs individus ont été arrêtés pour avoir soutiré d’importantes sommes d’argent à des candidats à l’émigration en échange de faux visas ou de promesses de convoyage à l’étranger.