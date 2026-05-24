Les remontrances de Yoro Dia à Pastef : « La seule urgence, c’est relancer l’économie transformée en ruines par Sonko... »





La convocation d’une séance plénière pour le mardi 26 mai 2026, portant à l’ordre du jour la réintégration du député Ousmane Sonko et l’élection d’un nouveau président de l’institution après la démission fracassante d’El Malick Ndiaye a provoqué une vive réaction de l’ancien ministre. Pour lui, la crise que traverse le Sénégal n’est pas de nature institutionnelle, mais bien politicienne et elle a un seul visage : celui du chef du gouvernement. « Pendant que Rome brûlait, Néron jouait de la musique. Pendant que l’économie se consume, Sonko joue avec nos institutions », écrit-il à travers une métaphore historique pour dénoncer ce qu’il perçoit comme une indifférence coupable aux urgences réelles du pays.







Dans un second message, Yoro Dia monte encore d’un cran dans la charge. Il s’en prend à la logique interne du mouvement Pastef, qu’il qualifie de « parti fanatique » où « c’est le parti avant la patrie, le Gourou avant la République ». Une formule qui vise directement la relation entre Sonko et ses militants, jugée incompatible avec l’intérêt général. Allant plus loin dans la comparaison historique, il établit un parallèle avec la chute d’Adolf Hitler : « La chute de Hitler a été suivie d’une vague de suicides, celle de Sonko d’une vague de démissions. » Une analogie volontairement provocatrice, destinée à souligner ce qu’il présente comme un phénomène d’entraînement collectif autour d’un homme plutôt que d’un projet politique.







Loin de tout débat sur les équilibres institutionnels, Yoro Dia recadre la discussion sur le terrain économique. Selon lui, la véritable priorité nationale est de « relancer l’économie transformée en ruines par Sonko », et non de s’épuiser dans des reconfigurations de majorité à l’Assemblée. Ce positionnement tranche avec le récit porté par le camp au pouvoir, qui présente la réintégration du leader de Pastef et l’élection d’un nouveau président de l’institution comme une nécessité de stabilisation. La séance plénière de ce mardi s’annonce dès lors comme un moment de vérité pour la XVe Législature, au moment où la recomposition de sa direction cristallise toutes les tensions entre majorité et opposition.

