Thierno Alassane Sall : « De quoi ont donc peur Sonko et le PASTEF? »

Dans un tweet publié en fin d’après-midi, l’ancien ministre Thierno Alassane Sall accuse le PASTEF de chercher à « provoquer une crise institutionnelle majeure » en forçant l’installation d’Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale. Une démarche qui, selon le parlementaire, est illégale.
Selon TAS, le moment est mal choisi car, le pays s’apprête à célébrer la Tabaski dans un climat de recueillement et que ce dimanche coïncide avec la Pentecôte. Thierno Alassane Sall s’interroge sur les motivations profondes d’une telle agitation. « De quoi ont donc peur Sonko et le PASTEF pour ourdir des tensions destructrices en plein jour ? », lâche-t-il, visiblement convaincu que cette précipitation cache autre chose.
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