2e jour de consultations nationales : Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Kane reçus par le PR

Dans le cadre de la Journée nationale du dialogue, le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu ce matin au Palais de la République deux anciens ministres des Finances, Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, pour des entretiens centrés sur la situation financière du pays.



Amadou Kane, dont l’expérience couvre également l’écosystème bancaire, a mis en avant les leviers financiers que le Sénégal pourrait mobiliser face aux défis actuels. Abdoulaye Daouda Diallo a, quant à lui, insisté sur le rôle stratégique des relations avec les institutions financières internationales dans les équilibres financiers mondiaux.



À l’issue de leurs audiences, les deux anciens ministres ont salué la démarche du Chef de l’État et exprimé leur confiance dans la capacité du Sénégal à surmonter les défis du moment, appelant toutes les forces vives du pays à conjuguer leurs énergies. Les consultations se poursuivront dans l’après-midi, dans le même esprit de concertation républicaine.