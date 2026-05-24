Agitation autour de l’Assemblée nationale : Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal face à la presse ce lundi

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a annoncé la tenue d’un point de presse ce lundi 25 mai 2026 à 16 heures, au siège de l’Alliance Pour la République (APR). La rencontre, présidée par Aïssata Tall Sall, portera sur la situation à l’Assemblée nationale.
Cette prise de parole est organisée dans un contexte de forte tension institutionnelle, au lendemain de la démission d’El Malick Ndiaye de la présidence de l’Assemblée nationale et à la veille de la séance plénière convoquée pour le mardi 26 mai, dont l’ordre du jour prévoit la réintégration du député Ousmane Sonko et l’élection d’un nouveau président de l’institution.
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