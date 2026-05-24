Grâce royale pour les supporters sénégalais au Maroc : La CNDH salue un geste d’humanisme

La Commission nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDH) a exprimé sa satisfaction suite à la grâce royale accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux supporters sénégalais détenus au Maroc, à la suite des incidents qui avaient émaillé la finale de la CAN 2025.







Dans un communiqué daté du 23 mai 2026, la commission qualifie cette décision de geste « empreint d’humanisme, de fraternité et de solidarité », saluant une fois de plus l’excellence des relations historiques entre le Sénégal et le Royaume du Maroc.







La CNDH a tenu à remercier l’ensemble des acteurs ayant contribué au dénouement de cette affaire, citant notamment le Conseil national des Droits de l’Homme du Maroc et sa présidente Mme Amina Bouayach, les autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises, ainsi que le Président de la République pour son implication personnelle dans le suivi du dossier. Une reconnaissance particulière a été adressée à Maître Patrick Kabou et ses collaborateurs, ainsi qu’au 12ème Gaïndé, à travers son président Issa Laye Diop, pour l’accompagnement constant des supporters.







La CNDH voit dans cette issue heureuse un renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, réaffirmant par ailleurs son engagement permanent à protéger les droits et la dignité des citoyens sénégalais, où qu’ils se trouvent dans le monde.

