« Le lever de soleil de la délivrance » : Yoro Dia salue le limogeage de Sonko

Alors que la nouvelle du limogeage d’Ousmane Sonko venait à peine de tomber, le Dr Yoro Dia n’a pas attendu pour exprimer sa satisfaction. Sur le réseau social X, le politologue a publié un message aux accents prophétiques : « Le Sénégal se réveillera demain sous le superbe lever de soleil de la délivrance. »
C’est Ousmane Sonko lui-même, qui avait annoncé son retour à son domicile de la Cité Keur Gorgui en déclarant : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger. »
Autres articles
-
Décès de Père Amadou Ciré Sall à l’age de 102ans : la famille Sall d’Orkadiéré en deuil…le député-maire Abdou Karim Sall rend hommage à son oncle
-
2e jour de consultations nationales : Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Kane reçus par le PR
-
Au Palais, on dialogue. Dehors, on attend
-
Thiès- À bord d'un taxi dans l'enceinte de la mairie, le maire Babacar Diop essuie une vague de critiques sur les réseaux sociaux
-
138e Pèlerinage marial de Popenguine : Père Paul Mandika invite les fidèles à l’espérance et à la communion fraternelle