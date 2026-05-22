« Le lever de soleil de la délivrance » : Yoro Dia salue le limogeage de Sonko

Alors que la nouvelle du limogeage d’Ousmane Sonko venait à peine de tomber, le Dr Yoro Dia n’a pas attendu pour exprimer sa satisfaction. Sur le réseau social X, le politologue a publié un message aux accents prophétiques : « Le Sénégal se réveillera demain sous le superbe lever de soleil de la délivrance. »







C’est Ousmane Sonko lui-même, qui avait annoncé son retour à son domicile de la Cité Keur Gorgui en déclarant : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger. »

