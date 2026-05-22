« Le lever de soleil de la délivrance » : Yoro Dia salue le limogeage de Sonko


« Le lever de soleil de la délivrance » : Yoro Dia salue le limogeage de Sonko

Alors que la nouvelle du limogeage d’Ousmane Sonko venait à peine de tomber, le Dr Yoro Dia n’a pas attendu pour exprimer sa satisfaction. Sur le réseau social X, le politologue a publié un message aux accents prophétiques : « Le Sénégal se réveillera demain sous le superbe lever de soleil de la délivrance. »

 

C’est Ousmane Sonko lui-même, qui avait annoncé son retour à son domicile de la Cité Keur Gorgui en déclarant : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger. »

Autres articles
Vendredi 22 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Décès de Père Amadou Ciré Sall à l’age de 102ans : la famille Sall d’Orkadiéré en deuil…le député-maire Abdou Karim Sall rend hommage à son oncle

Décès de Père Amadou Ciré Sall à l’age de 102ans : la famille Sall d’Orkadiéré en deuil…le député-maire Abdou Karim Sall rend hommage à son oncle - 22/05/2026

2e jour de consultations nationales : Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Kane reçus par le PR

2e jour de consultations nationales : Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Kane reçus par le PR - 22/05/2026

Au Palais, on dialogue. Dehors, on attend

Au Palais, on dialogue. Dehors, on attend - 22/05/2026

Thiès- À bord d'un taxi dans l'enceinte de la mairie, le maire Babacar Diop essuie une vague de critiques sur les réseaux sociaux

Thiès- À bord d'un taxi dans l'enceinte de la mairie, le maire Babacar Diop essuie une vague de critiques sur les réseaux sociaux - 22/05/2026

138e Pèlerinage marial de Popenguine : Père Paul Mandika invite les fidèles à l’espérance et à la communion fraternelle

138e Pèlerinage marial de Popenguine : Père Paul Mandika invite les fidèles à l’espérance et à la communion fraternelle - 22/05/2026

Escroquerie au visa : déjà mêlé à une affaire explosive, le chanteur religieux Assane Dione retourne devant le parquet

Escroquerie au visa : déjà mêlé à une affaire explosive, le chanteur religieux Assane Dione retourne devant le parquet - 22/05/2026

Diourbel : un gérant Wave condamné après la disparition mystérieuse de plus de 3 millions Fcfa…« J’ignore où est passé l’argent »

Diourbel : un gérant Wave condamné après la disparition mystérieuse de plus de 3 millions Fcfa…« J’ignore où est passé l’argent » - 22/05/2026

Dakar -Mixta: un réseau de prostitution démantelé, une mineure de 15 ans parmi les victimes… les dessous glaçants d’un réseau de proxénétisme

Dakar -Mixta: un réseau de prostitution démantelé, une mineure de 15 ans parmi les victimes… les dessous glaçants d’un réseau de proxénétisme - 22/05/2026

Thiadiaye : il piège la femme de son oncle avec ses vidéos intimes pour obtenir du sexe…« Couche avec moi ou je publie tout »

Thiadiaye : il piège la femme de son oncle avec ses vidéos intimes pour obtenir du sexe…« Couche avec moi ou je publie tout » - 22/05/2026

‎KOLDA : La population en bouclier suite aux accusations gratuites contre Babacar Sy du centre conseil ado... ‎

‎KOLDA : La population en bouclier suite aux accusations gratuites contre Babacar Sy du centre conseil ado... ‎ - 22/05/2026

Assises citoyennes sur les droits des femmes et des filles : « Nous devons consolider l’héritage et l’adapter aux réalités nouvelles » (Maïmouna A. Yade, directrice exécutif J-GEN)

Assises citoyennes sur les droits des femmes et des filles : « Nous devons consolider l’héritage et l’adapter aux réalités nouvelles » (Maïmouna A. Yade, directrice exécutif J-GEN) - 21/05/2026

Lancement des « Boutisol » à Bambey / Alioune Dione fait du « consommer solidaire » un levier de souveraineté territoriale

Lancement des « Boutisol » à Bambey / Alioune Dione fait du « consommer solidaire » un levier de souveraineté territoriale - 21/05/2026

Thiès / Distribution de kits alimentaires pour la Tabaski : Maïmouna Sène accompagne les familles à Thiès-Ouest

Thiès / Distribution de kits alimentaires pour la Tabaski : Maïmouna Sène accompagne les familles à Thiès-Ouest - 21/05/2026

Trésor - DGID : Le SUTT s’oppose au transfert du recouvrement des impôts locaux à la DGID

Trésor - DGID : Le SUTT s’oppose au transfert du recouvrement des impôts locaux à la DGID - 21/05/2026

Consultations nationales avec les anciens PM : Aminata Touré et Abdoul Mbaye, les premier reçus par le chef de l’Etat

Consultations nationales avec les anciens PM : Aminata Touré et Abdoul Mbaye, les premier reçus par le chef de l’Etat - 21/05/2026

Licenciement abusif : l’AEME condamnée à verser plus de 64 millions à Bachir Fofana

Licenciement abusif : l’AEME condamnée à verser plus de 64 millions à Bachir Fofana - 21/05/2026

« Il lui a brisé les cervicales » : quatre ans après, l’effroyable meurtre du bijoutier Ndongo Guèye ressurgit devant la justice

« Il lui a brisé les cervicales » : quatre ans après, l’effroyable meurtre du bijoutier Ndongo Guèye ressurgit devant la justice - 21/05/2026

Mort mystérieuse de Moustapha Samb à Keur Mbaye Fall : la corde, les blessures et les zones d’ombre d’un drame troublant

Mort mystérieuse de Moustapha Samb à Keur Mbaye Fall : la corde, les blessures et les zones d’ombre d’un drame troublant - 21/05/2026

CIRCULAIRE ANTI- CUMUL / Abdou Lahad Seck Sadaga dénonce un « abus de pouvoir » et accuse le ministère de la Jeunesse de chercher à limiter les dégâts chez Pastef

CIRCULAIRE ANTI- CUMUL / Abdou Lahad Seck Sadaga dénonce un « abus de pouvoir » et accuse le ministère de la Jeunesse de chercher à limiter les dégâts chez Pastef - 21/05/2026

Campus Baobab : l’ISM inaugure un projet géant qui change l’enseignement privé au Sénégal

Campus Baobab : l’ISM inaugure un projet géant qui change l’enseignement privé au Sénégal - 21/05/2026

Un premier avion de migrants expulsés des Etats-Unis est arrivé en Sierra Leone

Un premier avion de migrants expulsés des Etats-Unis est arrivé en Sierra Leone - 20/05/2026

Tendance irréversible vers le grand renouveau de la nation chinoise et rapprochement inéluctable entre les deux rives du détroit de Taiwan ( SEM M. LI Zhigang, Ambassadeur )

Tendance irréversible vers le grand renouveau de la nation chinoise et rapprochement inéluctable entre les deux rives du détroit de Taiwan ( SEM M. LI Zhigang, Ambassadeur ) - 20/05/2026

Saint-Louis : le foirail de Rao bien approvisionné pour la Tabaski 2026, mais les acheteurs se font attendre

Saint-Louis : le foirail de Rao bien approvisionné pour la Tabaski 2026, mais les acheteurs se font attendre - 20/05/2026

Sierra Leone: ce que l’on sait de l’accord sur les migrants expulsés par les États-Unis

Sierra Leone: ce que l’on sait de l’accord sur les migrants expulsés par les États-Unis - 20/05/2026

Mali: l'armée utilise pour la première fois des bombes à sous-munitions

Mali: l'armée utilise pour la première fois des bombes à sous-munitions - 20/05/2026

Le retrait militaire américain en Europe n’aura “pas d’impact” sur l’Otan

Le retrait militaire américain en Europe n’aura “pas d’impact” sur l’Otan - 20/05/2026

Droits de douane: l’accord commercial entre l’Europe et les États-Unis sera renégocié après Trump

Droits de douane: l’accord commercial entre l’Europe et les États-Unis sera renégocié après Trump - 20/05/2026

Médina : un éleveur ouvre le feu sur un présumé voleur en plein jour, l’enquête en cours

Médina : un éleveur ouvre le feu sur un présumé voleur en plein jour, l’enquête en cours - 20/05/2026

« Elle m’avait énervé » : vingt ans de travaux forcés requis contre un homme accusé d’avoir tué sa compagne au coupe-coupe à Ziguinchor

« Elle m’avait énervé » : vingt ans de travaux forcés requis contre un homme accusé d’avoir tué sa compagne au coupe-coupe à Ziguinchor - 20/05/2026

L'Iran promet une guerre au-delà du Moyen-Orient si Trump décide d'attaquer

L'Iran promet une guerre au-delà du Moyen-Orient si Trump décide d'attaquer - 20/05/2026

RSS Syndication