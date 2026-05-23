Alerte Confidentiel : l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome reçu par le président Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce samedi 23 mai, l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome, qui a géré la crise post-électorale de 2021 à 2023. L’audience s’est déroulée en milieu de journée au palais de la République.
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